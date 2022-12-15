В результате обстрелов Донецкой области повреждено почти 20 домов, в Авдеевке оккупанты ударили по жилому кварталу – ОВА

На волновахском направлении, по его словам, под обстрелы периодически попадал Угледар. Там повреждены три дома, никто не пострадал.
На донецком направлении также обошлось без жертв. В Кураховской общине в результате обстрелов поврежден один частный дом. В Авдеевке ночью было два прилета по старой части города, а утром оккупанты из "Градов" атаковали жилой квартал.
"На горловском направлении больше всего этой ночью пострадала Соледарская община. В Раздоловке один человек погиб, трое ранены, одно здание повреждено прямым попаданием. В Парасковеевке один человек ранен, повреждено 13 домов. Также зафиксированы обстрелы в самом Соледаре – там без жертв. Еще три человека за предыдущие сутки ранены в Бахмуте. В городе повреждено здание агросклада", – написал глава ОВА.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".