В результате обстрелов Донецкой области повреждено почти 20 домов, в Авдеевке оккупанты ударили по жилому кварталу – ОВА

На волновахском направлении, по его словам, под обстрелы периодически попадал Угледар. Там повреждены три дома, никто не пострадал.

На донецком направлении также обошлось без жертв. В Кураховской общине в результате обстрелов поврежден один частный дом. В Авдеевке ночью было два прилета по старой части города, а утром оккупанты из "Градов" атаковали жилой квартал.

"На горловском направлении больше всего этой ночью пострадала Соледарская община. В Раздоловке один человек погиб, трое ранены, одно здание повреждено прямым попаданием. В Парасковеевке один человек ранен, повреждено 13 домов. Также зафиксированы обстрелы в самом Соледаре – там без жертв. Еще три человека за предыдущие сутки ранены в Бахмуте. В городе повреждено здание агросклада", – написал глава ОВА.