ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов Донецкой области повреждено почти 20 домов, в Авдеевке оккупанты ударили по жилому кварталу – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Бахмуте в результате обстрелов повреждено здание агросклада
В Бахмуте в результате обстрелов повреждено здание агросклада
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты накануне обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом 15 декабря в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

На волновахском направлении, по его словам, под обстрелы периодически попадал Угледар. Там повреждены три дома, никто не пострадал.

На донецком направлении также обошлось без жертв. В Кураховской общине в результате обстрелов поврежден один частный дом. В Авдеевке ночью было два прилета по старой части города, а утром оккупанты из "Градов" атаковали жилой квартал.

"На горловском направлении больше всего этой ночью пострадала Соледарская община. В Раздоловке один человек погиб, трое ранены, одно здание повреждено прямым попаданием. В Парасковеевке один человек ранен, повреждено 13 домов. Также зафиксированы обстрелы в самом Соледаре – там без жертв. Еще три человека за предыдущие сутки ранены в Бахмуте. В городе повреждено здание агросклада", – написал глава ОВА.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, раненые, Авдеевка, Курахово, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Павел Кириленко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
  Солдаты НАТО из Дании, Латвии, Испании и США спели "Щедрик" Леонтовича в заснеженном лесу. Видео
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Брежнева показала 13-летнюю дочь от украинского бизнесмена Кипермана
Во Львове продают бюсты Зеленского в поддержку ВСУ. Фото
Во Львове продают бюсты Зеленского в поддержку ВСУ. Фото
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото
"Мы семья". Деми Мур снялась вместе с экс-супругом Уиллисом
"Мы семья". Деми Мур снялась вместе с экс-супругом Уиллисом
"Суперсекси", "Никогда не была настолько хорошенькой!" Рианна в трусах оттопырила пятую точку перед камерой
"Суперсекси", "Никогда не была настолько хорошенькой!" Рианна в трусах оттопырила пятую точку перед камерой
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео
В NASA отреагировали на скандал с украинским писателем российского происхождения Доржем Бату, который выдавал себя за их сотрудника
В NASA отреагировали на скандал с украинским писателем российского происхождения Доржем Бату, который выдавал себя за их сотрудника
  "Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео
  "Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео
Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik сыграл гимн Украины в аэропорту Бергамо. Видео
Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik сыграл гимн Украины в аэропорту Бергамо. Видео
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним
"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности
"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (622368)
2
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (307778)
3
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (154226)
4
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте (65188)
5
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (64718)
6
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (48536)
7
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (41786)
8
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (37204)
 
 
 
 