Обстрелы Донецкой области. Оккупанты за сутки убили двух мирных жителей, повредили 13 жилых домов, в Бахмуте сгорело здание колледжа

На волновахском направлении под огонь попал Угледар — повреждены четыре дома. Обошлось без жертв.

"На донецком направлении за предыдущие сутки больше всего пострадала Кураховская община – в Горняке два человека погибли, 12 ранены, повреждены девять многоэтажек и хозяйственное сооружение, помещение предприятия повреждено в Кураховке. Также зафиксированы периодические обстрелы Марьинки и Георгиевки – без пострадавших", – написал Кириленко.

На горловском направлении, по его данным, противник активно стрелял по Бахмуту. Там поврежден жилой дом и Центр молодежи, полностью выгорело здание колледжа. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Торецкой и Соледарской общин.

Помимо этого, на лисичанском направлении зафиксировано около 40 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской общины.