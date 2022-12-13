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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты за сутки убили двух мирных жителей, повредили 13 жилых домов, в Бахмуте сгорело здание колледжа

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Оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область
Оккупанты ежедневно обстреливают Донецкую область
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты накануне обстреляли ряд гражданских объектов в Донецкой области. Об этом 13 декабря в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

На волновахском направлении под огонь попал Угледар — повреждены четыре дома. Обошлось без жертв.

"На донецком направлении за предыдущие сутки больше всего пострадала Кураховская община – в Горняке два человека погибли, 12 ранены, повреждены девять многоэтажек и хозяйственное сооружение, помещение предприятия повреждено в Кураховке. Также зафиксированы периодические обстрелы Марьинки и Георгиевки – без пострадавших", – написал Кириленко.

На горловском направлении, по его данным, противник активно стрелял по Бахмуту. Там поврежден жилой дом и Центр молодежи, полностью выгорело здание колледжа. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Торецкой и Соледарской общин.

Помимо этого, на лисичанском направлении зафиксировано около 40 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской общины.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Марьинка, Авдеевка, Курахово, обстрелы, Угледар, Торецк, Павел Кириленко, российские оккупанты
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