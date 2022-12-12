Обстрелы Донецкой области. Оккупанты ночью повредили более 10 домов, ранены три мирных жителя

На волновахском направлении под обстрелы попали Новоукраинка и Богоявленка Угледарской общины. Обошлось без пострадавших.
"На донецком направлении было громко в Кураховской общине: повреждено семь домов в Курахово и хозяйственное здание в Кураховке. Ночью зафиксированы обстрелы Марьинки и Красногоровки, а под утро – Соловьево Очеретинской общины и Авдеевки. Без жертв", – написал Кириленко.
По данным главы ОВА, на горловском направлении российские захватчики ранили одного человека в Константиновке, ударили по дому и зданию бывшей школы. В Бахмуте ранены два человека, повреждены железнодорожный объект и жилой дом. Еще пять домов попали под обстрел в Васюковке Соледарской общины.
На лисичанском направлении повреждены два дома в Лимане, на территории общины продолжаются обстрелы Торского и Заречного. Там также обошлось без жертв.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".