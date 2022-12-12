Утром Россия ударила ракетами "Ураган" по рынку в Донецкой области. Восемь человек в больнице – ОП

По его данным, оккупанты использовали реактивную систему залпового огня "Ураган". Под удар попала торговая площадка, есть пострадавшие.

"Российские снаряды попали по центральной части города, в район продовольственного рынка. Восемь человек получили ранения. Они доставлены в больницу. Медики оказывают им помощь", – написал Тимошенко.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

11 декабря Кириленко подчеркнул, что оставаться в Донецкой области сейчас гражданскому населению опасно.