За сутки оккупанты убили пять жителей Донецкой области, еще двое ранены – ОГА

Трое украинцев погибли в Бахмуте, один в Торецке и еще один в Нетайлово. Еще два человека в области получили ранения.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кириленко.
Всего с начала полномасштабного вторжения в области погибло 1235 гражданских, 2662 получили ранение.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 5 декабря задокументировало гибель 6702 мирных жителей и ранения 10 479, но в ООН считают, что реальные цифры значительно больше.
В МВД Украины 4 декабря называли цифру в 9,4 тыс. погибших мирных жителей.