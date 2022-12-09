За сутки оккупанты убили пять жителей Донецкой области, еще двое ранены – ОГА

Всего с начала полномасштабного вторжения в области погибло 1235 гражданских Фото: EPA

Трое украинцев погибли в Бахмуте, один в Торецке и еще один в Нетайлово. Еще два человека в области получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – добавил Кириленко.

Всего с начала полномасштабного вторжения в области погибло 1235 гражданских, 2662 получили ранение.