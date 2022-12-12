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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два человека погибли, еще 10 ранены в результате обстрела оккупантами города Горняк в Донецкой области – прокуратура

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Раненых эвакуировали в больницу Селидово
Раненых эвакуировали в больницу Селидово
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В результате вражеского обстрела из РСЗО "Ураган" города Горняк Донецкой области 12 декабря два человека погибли и 10 получили ранения разной степени тяжести, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, утром 12 декабря 2022 года оккупационные войска РФ с использованием кассетных боеприпасов и реактивных систем залпового огня "Ураган" произвели обстрел города Горняк Кураховской общины. Снаряды попали в центральную часть города", – говорится в сообщении.

Пострадавшие эвакуированы в больницу города Селидово.

Вследствие обстрела повреждены пятиэтажные дома, отделение банка. На месте работают следственно-оперативная группа и парамедики.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее в Офисе президента сообщали о восьми раненых в результате удара россиян по городу Горняк. Отмечалось, что снаряды попали по продовольственному рынку в центре города. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В Донецкой области ситуация остается очень тяжелой, в ряде районов "не осталось живого места" из-за снарядов и огня, отмечал президент Владимир Зеленский 9 декабря. 

В Донецкой ОВА подчеркивают, что оставаться в Донецкой области сейчас гражданскому населению опасно, и призывают эвакуироваться. 

Теги: Донецкая область, раненые, РСЗО, кассетные бомбы, РСЗО Ураган, Горняк, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Офис генпрокурора
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