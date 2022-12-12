ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала трех жительниц Донбасса, подозреваемых в корректировке российского огня по школам и роддомам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Женщинам предъявлено обвинение в государственной измене
Женщинам предъявлено обвинение в государственной измене
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила агентурную сеть спецслужб России, которая подозревается в сборе разведданных о дислокации и перемещении подразделений сил обороны, а также гражданских объектах на территории Бахмута и Торецка в Донецкой области. Об этом пресс-служба СБУ 12 декабря сообщила в Telegram.

По данным следствия, участники группы передавали россиянам координаты электрических подстанций и социальных объектов – школ, роддомов и студенческих общежитий. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для прицельных ракетных ударов, говорится в сообщении.

Среди задержанных – трое местных жительниц, которых, по версии СБУ, подконтрольные РФ боевики завербовали после начала полномасштабного вторжения. Женщины получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда из Украины после выполнения агентурных задач.

"Для сбора данных агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Затем полученную информацию передавали своему "связному", находящемуся во временно захваченной Горловке. А он уже "отчитывался" куратору агентурной сети", – написала пресс-служба СБУ.

Там отмечают, что подозреваемые, вероятно, отправляли через интернет фото и видео с подробным описанием инфраструктурных объектов. Во время обысков у них обнаружены компьютеры и телефоны с перепиской, а также паспорта граждан РФ.

Правоохранители сообщили трем фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: СБУ, Донецкая область, госизмена, война России против Украины, Бахмут, Торецк, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
  Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом
"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро (39534)
2
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (28963)
3
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (23316)
4
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (20934)
5
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео (19073)
6
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (16022)
7
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение (15575)
8
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью (15413)
 
 
 
 