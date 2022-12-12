СБУ задержала трех жительниц Донбасса, подозреваемых в корректировке российского огня по школам и роддомам

По данным следствия, участники группы передавали россиянам координаты электрических подстанций и социальных объектов – школ, роддомов и студенческих общежитий. Полученные сведения оккупанты планировали использовать для прицельных ракетных ударов, говорится в сообщении.

Среди задержанных – трое местных жительниц, которых, по версии СБУ, подконтрольные РФ боевики завербовали после начала полномасштабного вторжения. Женщины получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда из Украины после выполнения агентурных задач.

"Для сбора данных агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Затем полученную информацию передавали своему "связному", находящемуся во временно захваченной Горловке. А он уже "отчитывался" куратору агентурной сети", – написала пресс-служба СБУ.

Там отмечают, что подозреваемые, вероятно, отправляли через интернет фото и видео с подробным описанием инфраструктурных объектов. Во время обысков у них обнаружены компьютеры и телефоны с перепиской, а также паспорта граждан РФ.

Правоохранители сообщили трем фигуранткам о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.