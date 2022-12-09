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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала "энергетика" оккупантов, которого подозревают в коллаборационизме

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Задержанному объявили о подозрении
Задержанному объявили о подозрении
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 9 декабря.

По данным следствия, сотрудник местных электросетей в Донецкой области после временной оккупации региона поддержал захватчиков. Его назначили "руководителем" "РЭС Краснолиманского района", подчинявшегося "министерству угля и энергетики" террористической организации "ДНР".

"Находясь на "должности", злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок России. Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки. Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами", – сообщили в СБУ.

После освобождения Лимана Вооруженными силами Украины мужчина пытался сбежать из города, но был задержан СБУ. Ему объявили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Следствие намерено просить суд арестовать подозреваемого.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

1 октября в Офисе президента сообщили, что ВСУ полностью освободили Лиман. 4 октября в городе официально подняли флаг Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Донецкая область, Лиман, война России против Украины, коллаборационизм
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