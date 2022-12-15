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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников заявил, что РФ может начать новое наступление на Украину в феврале

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Резников предупредил о возможности новой волны наступлений РФ
Резников предупредил о возможности новой волны наступлений РФ
Фото: ЕРА

Россия, вероятно, готовит новую волну наступления на Украину. Об этом в интервью The Guardian, которое вышло 15 декабря, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников предполагает, что это наступление начнется в феврале 2023 года. 

Министр, говоря о мобилизации в России, отметил, что если 150 тыс. мобилизованных уже отправлены в зону боевых действий, как заявляли в РФ, то вторая часть – еще около 150 тыс. – проходит обучение.

Подготовка мобилизованных длится не менее трех месяцев, сказал министр. По его оценке, это означает, что в РФ "пытаются начать следующую волну наступления, возможно, в феврале, как в прошлом году, – таков их план". 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, которое тоже вышло сегодня, что российская мобилизация "сработала"Российское командование готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат, сказал Залужный. В связи с этим главком ВСУ не сомневается, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев. По его оценке, новое наступление может начаться в январе-феврале или ближе к весне.

Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорят о проблемах со снабжением.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, 77 тыс. несут службу на передовой.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, мобилизация, Алексей Резников, ВСУ, наступление, война России против Украины, Валерий Залужный, российские оккупанты
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