Резников заявил, что РФ может начать новое наступление на Украину в феврале

Резников предполагает, что это наступление начнется в феврале 2023 года.

Министр, говоря о мобилизации в России, отметил, что если 150 тыс. мобилизованных уже отправлены в зону боевых действий, как заявляли в РФ, то вторая часть – еще около 150 тыс. – проходит обучение.

Подготовка мобилизованных длится не менее трех месяцев, сказал министр. По его оценке, это означает, что в РФ "пытаются начать следующую волну наступления, возможно, в феврале, как в прошлом году, – таков их план".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, которое тоже вышло сегодня, что российская мобилизация "сработала". Российское командование готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат, сказал Залужный. В связи с этим главком ВСУ не сомневается, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев. По его оценке, новое наступление может начаться в январе-феврале или ближе к весне.