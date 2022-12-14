В Белом доме прокомментировали поставки систем Patriot Украине

По информации BBC, президент США Джо Байден, объявит о решении на этой неделе.
По словам неназванных официальных лиц, если поставки будут совершены, то системы будут отправлены в ближайшие дни, а украинских солдат обучат их использованию на базе армии США в Графенвере (Германия), добавил телеканал. Сколько систем может быть отправлено в Украину, неизвестно.
Старший научный сотрудник оборонного аналитического центра Rusi сообщил BBC, что по его мнению, решение США поставить Украине Patriot связано с опасениями Запада, что Иран может передать России баллистические ракеты большей дальности.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, опубликованном 13 декабря в YouTube телеканала, рассказал, что Украина уже длительное время обсуждает с партнерами возможность передачи ей ЗРК Patriot.
"Когда у вас идет война, вам всегда будет недостаточно оружия. Нам нужно его еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас", – отметил Резников.
Patriot – одна из самых передовых систем противовоздушной обороны США.
Украина уже получила с Запада передовые средства ПВО, включая NASAM и системы Iris-T. По данным CNN, в Пентагоне также рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot.
Украина при каждом контакте с США поднимает вопрос предоставления ей танков Abrams и систем ПРО Patriot, заявил 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.