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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме прокомментировали поставки систем Patriot Украине

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Patriot одна из самых передовых систем противовоздушной обороны США
Patriot – одна из самых передовых систем противовоздушной обороны США
Фото: EPA

В Белом доме еще не решили, отправлять ли Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом 14 декабря на брифинге заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщило USA Today.

По информации BBC, президент США Джо Байден, объявит о решении на этой неделе.

По словам неназванных официальных лиц, если поставки будут совершены, то системы будут отправлены в ближайшие дни, а украинских солдат обучат их использованию на базе армии США в Графенвере (Германия), добавил телеканал. Сколько систем может быть отправлено в Украину, неизвестно.

Старший научный сотрудник оборонного аналитического центра Rusi сообщил BBC, что по его мнению, решение США поставить Украине Patriot связано с опасениями Запада, что Иран может передать России баллистические ракеты большей дальности.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, опубликованном 13 декабря в YouTube телеканала, рассказал, что Украина уже длительное время обсуждает с партнерами возможность передачи ей ЗРК Patriot.

"Когда у вас идет война, вам всегда будет недостаточно оружия. Нам нужно его еще больше, особенно систем ПВО, которые являются приоритетом номер один для нас", – отметил Резников.

Контекст:

Patriot – одна из самых передовых систем противовоздушной обороны США.

Украина уже получила с Запада передовые средства ПВО, включая NASAM и системы Iris-T. По данным CNN, в Пентагоне также рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot.

Украина при каждом контакте с США поднимает вопрос предоставления ей танков Abrams и систем ПРО Patriot, заявил 6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Теги: Россия, США, Украина, Иран, Джо Байден, война, Пентагон, ПВО, Алексей Резников, российская агрессия, война России против Украины, Джон Кирби, ракеты, NASAMS
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