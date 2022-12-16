Сырский: Россияне не идиоты и не слабые. Любой, кто их недооценивает, обречен на поражение

"Россияне не идиоты. Они не слабые. Любой, кто недооценивает [их], обречен на поражение", – отметил Сырский.

По его словам, сейчас оккупанты меняют тактику. Они атакуют небольшими, но хорошо скоординированными отрядами, что дорого стоит с точки зрения солдатских жизней, но это "никогда не было наивысшим приоритетом для России".

"Я же чувствую любую потерю прямо здесь, в моем сердце", – подчеркнул Сырский, ударив себя в грудь.

Он также добавил, что получает от своих солдат около 300 сообщений ежедневно.

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