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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский: Россияне не идиоты и не слабые. Любой, кто их недооценивает, обречен на поражение

По словам Сырского, сейчас оккупанты меняют тактику
По словам Сырского, сейчас оккупанты меняют тактику
Фото: Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force / Facebook

Российская армия по-прежнему несет Украине существенную угрозу, поэтому ее нельзя недооценивать. Об этом в опубликованном 15 декабря The Economist заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Россияне не идиоты. Они не слабые. Любой, кто недооценивает [их], обречен на поражение", – отметил Сырский.

По его словам, сейчас оккупанты меняют тактику. Они атакуют небольшими, но хорошо скоординированными отрядами, что дорого стоит с точки зрения солдатских жизней, но это "никогда не было наивысшим приоритетом для России".

"Я же чувствую любую потерю прямо здесь, в моем сердце", – подчеркнул Сырский, ударив себя в грудь.

Он также добавил, что получает от своих солдат около 300 сообщений ежедневно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 15 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 96 590 человек личного состава.

Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Сырский
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