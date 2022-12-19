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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины в ночь на 19 декабря уничтожили 30 беспилотников Shahed – Воздушные силы ВСУ

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По данным ВСУ, ударные БПЛА противника были запущены с восточного побережья Азовского моря
По данным ВСУ, ударные БПЛА противника были запущены с восточного побережья Азовского моря
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Силы обороны Украины в ночь на 19 декабря уничтожили 30 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. Об этом сообщил пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

Всего было обнаружено около 35 барражирующих боеприпасов.

"Как и в прошлый раз, ударные БПЛА запущены с восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины уничтожено 30 Shahed российских оккупантов!" – говорится в сообщении.

К уничтожению воздушных целей противника были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации и мобильные огневые группы.

Контекст:

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. Силы ПВО уничтожили примерно15 из них. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.

В Киевской области в результате вражеской атаки повреждены жилые дома и ранены два человека.

Теги: Россия, Украина, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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