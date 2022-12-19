Силы обороны Украины в ночь на 19 декабря уничтожили 30 беспилотников Shahed – Воздушные силы ВСУ

Всего было обнаружено около 35 барражирующих боеприпасов.
"Как и в прошлый раз, ударные БПЛА запущены с восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины уничтожено 30 Shahed российских оккупантов!" – говорится в сообщении.
К уничтожению воздушных целей противника были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации и мобильные огневые группы.
Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed. Силы ПВО уничтожили примерно15 из них. По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы.
В Киевской области в результате вражеской атаки повреждены жилые дома и ранены два человека.