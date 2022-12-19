Силы обороны Украины в ночь на 19 декабря уничтожили 30 беспилотников Shahed – Воздушные силы ВСУ

По данным ВСУ, ударные БПЛА противника были запущены с восточного побережья Азовского моря Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

Всего было обнаружено около 35 барражирующих боеприпасов.

"Как и в прошлый раз, ударные БПЛА запущены с восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны Украины уничтожено 30 Shahed российских оккупантов!" – говорится в сообщении.

К уничтожению воздушных целей противника были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации и мобильные огневые группы.