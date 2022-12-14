На радаре МиГ-29 Shahed выглядят, как стая птиц. Украинский летчик рассказал, почему советские истребители малоэффективны против дронов-камикадзе

По его словам, в марте главной задачей авиации была "охота" на российские крылатые ракеты, которыми оккупанты бомбили военные и мирные объекты. Теперь к ним добавились дроны Shahed и им не так просто противостоять, "особенно в истребителе времен холодной войны".

"Я упоминал о крылатых ракетах, а с беспилотниками ситуация еще хуже, особенно в ночное время. Очень сложно искать, отслеживать и бороться с этим типом угроз", – сказал пилот.

Он рассказал, что из-за иранских дронов в октябре темпы боевых вылетов противовоздушной обороны ВВС Украины были сопоставимы с мартовскими.

"У меня было много боевых вылетов против Shahed, особенно в октябре, и было несколько очень хороших перехватов и даже несколько случаев, когда я был готов стрелять. Но они были прямо над городами и поселками и я не мог выполнять свою работу, потому что она могла принести больше вреда, чем пользы", – объяснил Джус.

Он отметил, что в таких ситуациях пилот позволяет дронам лететь в районы, прикрытые наземными средствами ПВО.

"К сожалению, это довольно распространенная ситуация и большой вызов для летчика-истребителя", – отметил он.

Джус подчеркнул, что, помимо сложности воздушного боя над населенными пунктами, радары истребителей МиГ советского образца не обеспечивают корректного отображения БПЛА, что создает дополнительные трудности.

"Картинка такая, что на экране радара он выглядит похожим на стаю птиц, летящую внизу, или даже на грузовик, который движется по дороге. В случае с крылатой ракетой более высокая скорость и возникающий в результате эффект Доплера дают радару МиГ легко обнаружить угрозу. Но медленно летящий Shahed может легко потеряться среди крыш и других наземных помех", – добавил он.