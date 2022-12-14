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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На радаре МиГ-29 Shahed выглядят, как стая птиц. Украинский летчик рассказал, почему советские истребители малоэффективны против дронов-камикадзе

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Пилот назвал дроны-камикадзе большим вызовом для авиации
Пилот назвал дроны-камикадзе большим вызовом для авиации
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Использование Россией для атак по Украине беспилотников иранского производства сильно изменило характер войны. Об этом в интервью The War Zone, опубликованном 13 декабря, рассказал пилот украинского истребителя МиГ-29, известный под позывным Джус.

По его словам, в марте главной задачей авиации была "охота" на российские крылатые ракеты, которыми оккупанты бомбили военные и мирные объекты. Теперь к ним добавились дроны Shahed и им не так просто противостоять, "особенно в истребителе времен холодной войны".

"Я  упоминал о крылатых ракетах, а с беспилотниками ситуация еще хуже, особенно в ночное время. Очень сложно искать, отслеживать и бороться с этим типом угроз", – сказал пилот.

Он рассказал, что из-за иранских дронов в октябре темпы боевых вылетов противовоздушной обороны ВВС Украины были сопоставимы с мартовскими.

"У меня было много боевых вылетов против Shahed, особенно в октябре, и было несколько очень хороших перехватов и даже несколько случаев, когда я был готов стрелять. Но они были прямо над городами и поселками и я не мог выполнять свою работу, потому что она могла принести больше вреда, чем пользы", – объяснил Джус.

Он отметил, что в таких ситуациях пилот позволяет дронам лететь в районы, прикрытые наземными средствами ПВО.

"К сожалению, это довольно распространенная ситуация и большой вызов для летчика-истребителя", – отметил он.

Джус подчеркнул, что, помимо сложности воздушного боя над населенными пунктами, радары истребителей МиГ советского образца не обеспечивают корректного отображения БПЛА, что создает дополнительные трудности.

"Картинка такая, что на экране радара он выглядит похожим на стаю птиц, летящую внизу, или даже на грузовик, который движется по дороге. В случае с крылатой ракетой более высокая скорость и возникающий в результате эффект Доплера дают радару МиГ легко обнаружить угрозу. Но медленно летящий Shahed может легко потеряться среди крыш и других наземных помех", – добавил он.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

7 декабря агентство dpa сообщило, что РФ заказала у Ирана сотни новых ракет и беспилотников. Источники агентства заявили, что знают, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию. Собеседник СМИ отметил, что не думает, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов россиян.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожаются нашими огневыми средствами", – отметил он.

Теги: ПВО, беспилотники, война России против Украины, Воздушные силы Украины, МиГ-29
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