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КИЕВ

В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света

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С октября в Украине стали вводить временные отключения света
С октября в Украине стали вводить временные отключения света
Фото: depositphotos.com

В Киеве 19 декабря продолжились экстренные отключения электроэнергии после ночной атаки россиян на инфраструктуру Украины. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Энергетики уже работают над ликвидацией последствий очередных террористических ударов", – говорится в сообщении.

Также экстренные отключения действуют и в Киевской области, сообщает ДТЭК Киевские региональные электросети.

Скриншот: dtek-krem.com.ua
Скриншот: dtek-krem.com.ua

Контекст:

С начала октября российские оккупанты массированно атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране стали вводить временные отключения света.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. После этого 5-го10-го и 16 декабря были новые крупные атаки, значительно повредившие украинские энергообъекты. 

Обстрелами было значительно повреждено около 50% объектов украинский энергетической инфраструктуры, сообщили в начале декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры. По данным Минэнерго, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции (ТЭС). 

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, энергетика, Киевская область, электроэнергия, энергосистема
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