Краматорск после вчерашнего обстрела остается без тепла, воды и света – мэр

По его словам, в городе ограничена подача тепла, отключен водопровод.

"Весь город снова аварийно обесточен. Остановилось тепло, водоснабжение. Где есть возможность, переходим на генераторы", – написал городской голова.

В пятницу Гончаренко сообщал в Facebook, что после ракетных ударов России по инфраструктуре страны в Краматорске временно отсутствует электроснабжение и подача тепла.

Контекст:

С начала войны россияне регулярно наносят ракетные удары по Краматорску – как по промышленным предприятиям, так и по жилым кварталам.

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Были попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго.

По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.