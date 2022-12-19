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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сказал, сколько новых дронов-камикадзе Россия получила от Ирана. Сегодня ночью РФ использовала именно их

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Террор России в Украине можно остановить, считает президент
Террор России в Украине можно остановить, считает президент
Фото: president.gov.ua

В ночь с 18-го на 19 декабря Россия атаковала Украину беспилотниками Shahed из новой партии, полученной из Ирана. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, обращаясь к участникам встречи лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге (Латвия). Текст выступления опубликовал его официальный сайт.

Пресс-центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщал, что ночью Силы обороны сбили 30 дронов-камикадзеПо словам президента, точно установлено количество и производитель БПЛА. 

"Я говорю и количество, и название совершенно конкретно. Это Shahed из новой партии, полученной РФ от Ирана. 250 штук – столько всего дронов-камикадзе сейчас получено государством-террористом", – сказал он.

Зеленский отметил, что главной целью российских дронов, а также ракет является энергетическая инфраструктура Украины, и каждая из массированных атак ведет к обесточиванию целых регионов.

"Только один недавний массированный удар задел более 20 млн наших людей. В результате города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества. Всего на вечер 16 декабря было отключено от энергоснабжения 22 млн 408 тыс. украинцев. Более 10 млн человек остались без воды и тепла. Представьте, каков масштаб этого террора. И представьте себе, что его можно остановить", – заявил президент.

Он призвал лидеров, собравшихся на саммите стран принять комплекс решений, которые закроют небо над Украиной и усилят ее оборону. 

"Мы видим самое важное – то, что российская агрессия может и должна потерпеть крах. И наша задача сейчас – ускорить это. Теперь, на этом саммите, я призываю вас сделать все для ускорения поражения оккупантов", – добавил Зеленский.

К ужесточению санкций против Ирана за поставку Москве беспилотников призвал на саммите премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он призвал европейские страны сохранить или увеличить поддержку Украины в борьбе с агрессией России в 2023 году, включая поставки дополнительных систем противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники.

Контекст:

Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В частности, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА Shahed.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. По уточненной информации Киевской городской военной администрации, обнародованной позднее в Telegram, сбито 18 из 23 беспилотников, есть попадание в инфраструктурный объект.

Всего ночью 19 декабря ВСУ сбили 30 вражеских дронов-камикадзе.

Теги: Иран, Рига, беспилотники, Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины
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