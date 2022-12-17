Россия получила новую партию дронов-камикадзе – украинская разведка

Это новая партия Shahed-136, рассказал Юсов. Но, по его словам, теперь РФ использует беспилотники экономнее.
"Это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием Shahed-136 она явно меньше. Но видим, что, например, во время массированных террористических ракетных ударов [16 декабря] Shahed-136 не использовались", – заявил представитель разведки.
Россия применяла "все другие имеющиеся средства", добавил он.
В то же время баллистические ракеты от Ирана РФ еще не использовала, рассказал Юсов, но такая возможность существует.
Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала "Freeдом" также заявляла, что Россия начала применять по Украине иранские дроны с другими серийными номерами.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
3 ноября Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистические ракеты, написало 7 декабря агентство dpa.