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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия получила новую партию дронов-камикадзе – украинская разведка

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Иранские дроны Россия стала использовать экономнее, сообщили в украинской разведке
Иранские дроны Россия стала использовать экономнее, сообщили в украинской разведке
Фото: ru.wikipedia.org

Россия возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе, которые получила от Ирана. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона 17 декабря, который, в частности, транслирует ТСН.

Это новая партия Shahed-136, рассказал Юсов. Но, по его словам, теперь РФ использует беспилотники экономнее. 

"Это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием Shahed-136 она явно меньше. Но видим, что, например, во время массированных террористических ракетных ударов [16 декабряShahed-136 не использовались", – заявил представитель разведки.

Россия применяла "все другие имеющиеся средства", добавил он. 

В то же время баллистические ракеты от Ирана РФ еще не использовала, рассказал Юсов, но такая возможность существует. 

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала "Freeдом" также заявляла, что Россия начала применять по Украине иранские дроны с другими серийными номерами.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

3 ноября Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистические ракеты, написало 7 декабря агентство dpa.

Теги: Россия, Украина, Иран, разведка, Андрей Юсов, беспилотники, Минобороны, ракеты, партия
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