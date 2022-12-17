Россия получила новую партию дронов-камикадзе – украинская разведка

Это новая партия Shahed-136, рассказал Юсов. Но, по его словам, теперь РФ использует беспилотники экономнее.

"Это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием Shahed-136 она явно меньше. Но видим, что, например, во время массированных террористических ракетных ударов [16 декабря] Shahed-136 не использовались", – заявил представитель разведки.

Россия применяла "все другие имеющиеся средства", добавил он.

В то же время баллистические ракеты от Ирана РФ еще не использовала, рассказал Юсов, но такая возможность существует.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала "Freeдом" также заявляла, что Россия начала применять по Украине иранские дроны с другими серийными номерами.