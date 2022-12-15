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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия стала применять беспилотники с другими номерами, это может быть новая партия из Ирана – ОК "Юг"

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Россия после паузы снова активно использует иранские беспилотники
Россия после паузы снова активно использует иранские беспилотники
Фото: avionslegendaires.net

Россия начала применять по Украине иранские дроны с другими серийными номерами. Возможно, они уже из новой партии, сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала "Freeдом", видео опубликовало УНИАН.

"Долгое время они не применялись, а после этого стали применяться с другими серийными номерами. Есть предположение, что это новая партия", – рассказала Гуменюк.

Также она сообщила, что Россия стала атаковать Украину с побережья Азовского моря, что, скорее всего, связано со страхом попасть под огонь украинских военных в Крыму.

"Вероятно, им [россиянам] уже не так спокойно в Крыму, поскольку они уже имеют печальный опыт разбора с базой с иранскими инструкторами, несколько других пунктов базирования вооружения нами тоже были повреждены на достаточно близком расстоянии. Поэтому они пытаются держать эти виды вооружения подальше", – добавила Гуменюк.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.

3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.

Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом написало 7 декабря издание Zeit, ссылаясь на агентство dpa.

Теги: Иран, беспилотники, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские военные, российские оккупанты
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