Россия стала применять беспилотники с другими номерами, это может быть новая партия из Ирана – ОК "Юг"

"Долгое время они не применялись, а после этого стали применяться с другими серийными номерами. Есть предположение, что это новая партия", – рассказала Гуменюк.
Также она сообщила, что Россия стала атаковать Украину с побережья Азовского моря, что, скорее всего, связано со страхом попасть под огонь украинских военных в Крыму.
"Вероятно, им [россиянам] уже не так спокойно в Крыму, поскольку они уже имеют печальный опыт разбора с базой с иранскими инструкторами, несколько других пунктов базирования вооружения нами тоже были повреждены на достаточно близком расстоянии. Поэтому они пытаются держать эти виды вооружения подальше", – добавила Гуменюк.
Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября сообщил, что РФ выпустила по Украине уже около 400 иранских дронов-камикадзе. 28 октября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что ВСУ сбили более 300 иранских дронов-камикадзе, вследствие чего Россия снизила интенсивность атак.
3 ноября представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Иран направил в Россию новую партию из 200 дронов.
Россия вновь заказала у Ирана сотни беспилотников и баллистических ракет. Об этом написало 7 декабря издание Zeit, ссылаясь на агентство dpa.