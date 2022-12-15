Россия стала применять беспилотники с другими номерами, это может быть новая партия из Ирана – ОК "Юг"

"Долгое время они не применялись, а после этого стали применяться с другими серийными номерами. Есть предположение, что это новая партия", – рассказала Гуменюк.

Также она сообщила, что Россия стала атаковать Украину с побережья Азовского моря, что, скорее всего, связано со страхом попасть под огонь украинских военных в Крыму.

"Вероятно, им [россиянам] уже не так спокойно в Крыму, поскольку они уже имеют печальный опыт разбора с базой с иранскими инструкторами, несколько других пунктов базирования вооружения нами тоже были повреждены на достаточно близком расстоянии. Поэтому они пытаются держать эти виды вооружения подальше", – добавила Гуменюк.