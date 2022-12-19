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Сунак объяснил европейским лидерам, почему переговоры о прекращении огня в Украине сейчас бессмысленны

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Фото: ЕРА

Европейские страны должны сохранить или увеличить поддержку Украины в борьбе с агрессией России в 2023 году, включая поставки дополнительных систем противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники. Об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил 19 декабря на саммите Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) в Риге (Латвия), сообщает Sky News.

По его словам, Великобритания и европейские союзники "идут в ногу" и по-прежнему непоколебимы в стремлениях к миру. При этом он считает очевидным, что любой односторонний призыв России к прекращению огня не имеет никакого смысла.

"Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться РФ для перегруппировки, укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры", – сказал он.

Сунак считает, что союзникам Украины нужно фокусироваться на "снижении способности Москвы перегруппировываться и пополнять запасы". Это включает в себя прекращение поставок в Россию западных товаров и санкции против Ирана за поставку беспилотников, добавил он.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, затем стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

3 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России можно предоставить гарантии ее безопасности, если Москва согласится на переговоры о мире в Украине. Французский президент упомянул опасения Путина о том, что НАТО придет к границам РФ.

На заявление Макрона негативно отреагировали в Украине – Макрону ответили глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид АрахамияПодоляк, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Теги: Россия, Великобритания, переговоры, Рига, война России против Украины, Риши Сунак
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