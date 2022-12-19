Сунак объяснил европейским лидерам, почему переговоры о прекращении огня в Украине сейчас бессмысленны

По его словам, Великобритания и европейские союзники "идут в ногу" и по-прежнему непоколебимы в стремлениях к миру. При этом он считает очевидным, что любой односторонний призыв России к прекращению огня не имеет никакого смысла.

"Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв. Это будет использоваться РФ для перегруппировки, укрепления ее войск. До тех пор, пока они не выведут войска с завоеванной территории, нельзя вести настоящие переговоры", – сказал он.

Сунак считает, что союзникам Украины нужно фокусироваться на "снижении способности Москвы перегруппировываться и пополнять запасы". Это включает в себя прекращение поставок в Россию западных товаров и санкции против Ирана за поставку беспилотников, добавил он.