Зеленский о возможности переговоров с Путиным: Очень сложно, когда ты сидишь с голыми руками, а напротив – человек с пулеметом или ядерным оружием

"Сейчас очень сложно. Сейчас он не понимает. Я не уверен, что он все адекватно понимает, что происходит. И я не уверен, что он в целом готов делать выводы с той трагедии, которую он причинил нам, миру и своему обществу. Нет обратности в этих действиях. Иногда кто-то из лидеров государств говорит: "Ну, а почему бы вам не сесть и не поговорить с ним?" Он не является субъектом диалога. Понимаете, очень сложно, когда ты сидишь с голыми руками, а напротив сидит человек с, представьте себе, пулеметом или ядерным оружием. Он пришел на встречу с ядерным оружием. В руках физически или в голове – не имеет значения. Он пришел не для того, чтобы говорить о мире. Этот человек говорит о мире, который он видит. Но мы видим разный мир. У нас разная ментальность. Совсем", – сказал он.

На просьбу охарактеризовать Путина Зеленский сказал, что президент РФ – "обычный человек с необычными полномочиями".

"И так как он не является таким великим человеком, как все себе представляют, эти полномочия его изменили и он потерял адекватность. Потому что надо быть очень сильным человеком с достаточным внутренним развитием и с широким кругозором, чтобы выдержать власть, которую ему исторически дали. Я считаю, что он ее не выдержал и превратился в авторитарного человека", – заявил президент Украины.