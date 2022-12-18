Зеленский о возможности переговоров с Путиным: Очень сложно, когда ты сидишь с голыми руками, а напротив – человек с пулеметом или ядерным оружием

"Сейчас очень сложно. Сейчас он не понимает. Я не уверен, что он все адекватно понимает, что происходит. И я не уверен, что он в целом готов делать выводы с той трагедии, которую он причинил нам, миру и своему обществу. Нет обратности в этих действиях. Иногда кто-то из лидеров государств говорит: "Ну, а почему бы вам не сесть и не поговорить с ним?" Он не является субъектом диалога. Понимаете, очень сложно, когда ты сидишь с голыми руками, а напротив сидит человек с, представьте себе, пулеметом или ядерным оружием. Он пришел на встречу с ядерным оружием. В руках физически или в голове – не имеет значения. Он пришел не для того, чтобы говорить о мире. Этот человек говорит о мире, который он видит. Но мы видим разный мир. У нас разная ментальность. Совсем", – сказал он.
На просьбу охарактеризовать Путина Зеленский сказал, что президент РФ – "обычный человек с необычными полномочиями".
"И так как он не является таким великим человеком, как все себе представляют, эти полномочия его изменили и он потерял адекватность. Потому что надо быть очень сильным человеком с достаточным внутренним развитием и с широким кругозором, чтобы выдержать власть, которую ему исторически дали. Я считаю, что он ее не выдержал и превратился в авторитарного человека", – заявил президент Украины.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.