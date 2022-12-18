Бербок отвергла прекращение огня в Украине на условиях РФ

Бербок заявила, что сейчас наблюдается "что угодно, только не честные признаки" вывода войск РФ с украинской территории Фото: EPA

Она отметила, что войну начал президент РФ Владимир Путин и если он захочет, она может завершиться хоть завтра.

По словам министра, прекращение огня на условиях России не положит конец "ужасу" жителей Украины. Она заявила, что сейчас наблюдается "что угодно, только не честные признаки" вывода войск РФ с украинской территории.

Бербок добавила, что на оккупированных Россией территориях Украины не хватает электричества и тепла, туда не доходит международная помощь и "каждый день люди живут в страхе быть похищенными, замученными, убитыми российскими оккупационными войсками".