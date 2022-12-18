Бербок отвергла прекращение огня в Украине на условиях РФ

Она отметила, что войну начал президент РФ Владимир Путин и если он захочет, она может завершиться хоть завтра.
По словам министра, прекращение огня на условиях России не положит конец "ужасу" жителей Украины. Она заявила, что сейчас наблюдается "что угодно, только не честные признаки" вывода войск РФ с украинской территории.
Бербок добавила, что на оккупированных Россией территориях Украины не хватает электричества и тепла, туда не доходит международная помощь и "каждый день люди живут в страхе быть похищенными, замученными, убитыми российскими оккупационными войсками".
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.