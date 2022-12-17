ГОРДОН
 
 
МИР

Путин готов к долгой войне и новым наступлениям – Столтенберг

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг: Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну
Столтенберг: Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин планирует, что война будет долгой. Об этом в интервью AFP, вышедшем 16 декабря, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Текстовую версию публикует France 24.

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну", – сказал он и подчеркнул, что необходимо понимать, что Путин "готов вести эту войну долгое время и начинать новые наступления".

Страны НАТО видят, что войска РФ, потеряв инициативу на поле боя на несколько месяцев, сейчас пытаются перегруппироваться, чтобы восстановить силы и начать новые наступления, подчеркнул Столтенберг.

Он высказал мнение, что эта "война закончится за столом переговоров, как и большинство войн". 

"Но мы также знаем, что результат этих переговоров неразрывно связан с силой на поле боя", – добавил Столтенберг. Он настаивает, что любое решение должно обеспечить победу Украины как суверенного, независимого государства.

"Самый быстрый способ добиться этого – оказать им военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли", – подчеркнул генсек НАТО.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля, Путин объявил вторжение под видом "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Йенс Столтенберг, переговоры, военная помощь, вторжение, демилитаризация, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (199691)
2
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (172250)
3
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (104908)
4
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (77082)
5
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (69616)
6
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину (39219)
7
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский (37846)
8
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах (33553)
 
 
 
 