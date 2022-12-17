Путин готов к долгой войне и новым наступлениям – Столтенберг

"Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну", – сказал он и подчеркнул, что необходимо понимать, что Путин "готов вести эту войну долгое время и начинать новые наступления".

Страны НАТО видят, что войска РФ, потеряв инициативу на поле боя на несколько месяцев, сейчас пытаются перегруппироваться, чтобы восстановить силы и начать новые наступления, подчеркнул Столтенберг.

Он высказал мнение, что эта "война закончится за столом переговоров, как и большинство войн".

"Но мы также знаем, что результат этих переговоров неразрывно связан с силой на поле боя", – добавил Столтенберг. Он настаивает, что любое решение должно обеспечить победу Украины как суверенного, независимого государства.

"Самый быстрый способ добиться этого – оказать им военную поддержку, чтобы президент Путин понял, что он не может победить на поле боя, а должен сесть и вести переговоры в духе доброй воли", – подчеркнул генсек НАТО.