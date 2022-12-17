Двое детей, которых оккупанты удерживали на временно оккупированной территории и в РФ, вернулись домой – Минреинтеграции

За возвращение детей боролись почти два месяца Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Как указали в пресс-службе, за возвращение 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила боролись почти два месяца.

"17 октября их мама Юлия обратилась в Минреинтеграции с просьбой помочь эвакуировать ее сыновей: Марка – из временно оккупированного Тореза в Донецкой области, Даниила – из России. Юлия – уроженка Тореза, долгое время была пленницей оккупантов. Ее удалось освободить в результате беспрецедентного "женского обмена", когда в Украину вернулись сразу 108 пленниц Кремля. Только оказавшись в свободной Украине, Юлия обратилась в Минреинтеграции. Началась долгая и трудная работа. Пришлось преодолевать много препятствий", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что со временно оккупированных территорий Украины и из России уже удалось вернуть более 100 детей.