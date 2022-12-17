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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двое детей, которых оккупанты удерживали на временно оккупированной территории и в РФ, вернулись домой – Минреинтеграции

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За возвращение детей боролись почти два месяца
За возвращение детей боролись почти два месяца
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Еще двое украинских детей, которых российские оккупанты удерживали на временно оккупированной территории Украины и в России, вернулись домой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Facebook 17 декабря.

Как указали в пресс-службе, за возвращение 11-летнего Марка и 18-летнего Даниила боролись почти два месяца.

"17 октября их мама Юлия обратилась в Минреинтеграции с просьбой помочь эвакуировать ее сыновей: Марка – из временно оккупированного Тореза в Донецкой области, Даниила – из России. Юлия – уроженка Тореза, долгое время была пленницей оккупантов. Ее удалось освободить в результате беспрецедентного "женского обмена", когда в Украину вернулись сразу 108 пленниц Кремля. Только оказавшись в свободной Украине, Юлия обратилась в Минреинтеграции. Началась долгая и трудная работа. Пришлось преодолевать много препятствий", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что со временно оккупированных территорий Украины и из России уже удалось вернуть более 100 детей.

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid034o8AH3S6ctmx8RLM8qjHrqzAjWw6GDxoE5tcHXkeR172bFZ4yfHyieFtygnuDg4Xl

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8600 вывезли принудительно, сообщал 14 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: дети, война России против Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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