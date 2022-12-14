Примерно 8600 украинских детей насильно депортировали на территорию России – омбудсмен

"Нами верифицировано количество детей более 12 тыс., из которых около 8600 принудительно депортированы на территорию Российской Федерации", – сказал он.

Омбудсмен отметил, что речь о подтвержденных верифицированных цифрах, хотя в публичном пространстве встречаются данные о 150 тыс. депортированных детей.

"Как омбудсмен вместе с правоохранительными органами, с Офисом генерального прокурора мы знаем, откуда конкретный ребенок был депортирован, где и в каком статусе он проживал на территории Украины, где он сейчас находится на территории РФ, в каком статусе, какие действия проводятся в отношении него российскими властями. По каждому случаю мы открываем уголовное производство. Я могу говорить только о верифицированных, подтвержденных цифрах. Мы можем предполагать, что когда-то совпадут те цифры, которые есть в публичной плоскости, и те, что верифицированы", – сказал Лубинец.