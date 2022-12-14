Примерно 8600 украинских детей насильно депортировали на территорию России – омбудсмен

"Нами верифицировано количество детей более 12 тыс., из которых около 8600 принудительно депортированы на территорию Российской Федерации", – сказал он.
Омбудсмен отметил, что речь о подтвержденных верифицированных цифрах, хотя в публичном пространстве встречаются данные о 150 тыс. депортированных детей.
"Как омбудсмен вместе с правоохранительными органами, с Офисом генерального прокурора мы знаем, откуда конкретный ребенок был депортирован, где и в каком статусе он проживал на территории Украины, где он сейчас находится на территории РФ, в каком статусе, какие действия проводятся в отношении него российскими властями. По каждому случаю мы открываем уголовное производство. Я могу говорить только о верифицированных, подтвержденных цифрах. Мы можем предполагать, что когда-то совпадут те цифры, которые есть в публичной плоскости, и те, что верифицированы", – сказал Лубинец.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.
Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.