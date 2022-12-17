В администрации Байдена заявили, что у Украины есть потенциал вернуть Крым, но США боятся эскалации конфликта – СМИ

Брифинг официального представителя Белого дома членам Конгресса состоялся в конце ноября. Представитель администрации сказал, что Украина теперь может вернуть полуостров, хотя на ближайшее время этой цели нет.
В то же время некоторые официальные лица обеспокоены тем, что любое крупномасштабное наступление, которое угрожает захвату полуострова, может подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к применению ядерного оружия, говорится в материале. Один из собеседников телеканала назвал тему Крыма "красной линией".
Но трое официальных лиц США подчеркнули, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие или "грязную" бомбу в ближайшее время, отметил NBC.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.