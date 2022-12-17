В администрации Байдена заявили, что у Украины есть потенциал вернуть Крым, но США боятся эскалации конфликта – СМИ

В Белом доме считают, что Украина может вернуть Крым Фото: depositphotos.com

Брифинг официального представителя Белого дома членам Конгресса состоялся в конце ноября. Представитель администрации сказал, что Украина теперь может вернуть полуостров, хотя на ближайшее время этой цели нет.

В то же время некоторые официальные лица обеспокоены тем, что любое крупномасштабное наступление, которое угрожает захвату полуострова, может подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к применению ядерного оружия, говорится в материале. Один из собеседников телеканала назвал тему Крыма "красной линией".

Но трое официальных лиц США подчеркнули, что США не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие или "грязную" бомбу в ближайшее время, отметил NBC.