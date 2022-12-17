За день до массированного ракетного удара РФ атаковала Украину беспилотниками. В Воздушных силах ВСУ объяснили почему

Ведущие обратили внимание, что за день до массированного ракетного удара, 15 декабря, РФ атаковала Украину дронами Shahed-136, и предположили, что так РФ "прощупывает" украинскую ПВО.
"Вчера Shahed не было, вы правильно говорите, что накануне Shahed летели, все были уничтожены. [Это делают] не так, чтобы прощупать... Это тоже, понятно, делается для того, чтобы узнать, где именно были сбиты те Shahed, где именно достала их противовоздушная оборона. Потому что сбивают Shahed ночью и прежде всего это делают зенитные ракетные комплексы, которые расположены в определенных местах, на определенных позициях. Понятно, что они определяют их месторасположение и делают затем коррективы для своих уже ракетных атак. Но обычно они в один день используют все имеющееся вооружение. Вчера было фактически все – разные ракеты, разных типов наземного, морского, воздушного базирования. Кроме Shahed", – ответил Игнат.
Россия этой осенью совершила девять массированных атак на украинскую энергетику, последняя произошла 16 декабря. От последствий обстрела энергосистема еще не восстановилась, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.
По информации Генштаба ВСУ, РФ во время атаки выпустила 74 крылатые и авиационные ракеты, из них 60 были сбиты. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.
Взрывы слышали в ряде регионов, ракеты поразили жилой дом в Кривом Роге, дом частично разрушен, пять человек погибло. Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.