ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За день до массированного ракетного удара РФ атаковала Украину беспилотниками. В Воздушных силах ВСУ объяснили почему

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игнат: Это делается для того, чтобы узнать, где именно были сбиты те Shahed, где именно достала их противовоздушная оборона
Игнат: Это делается для того, чтобы узнать, где именно были сбиты те Shahed, где именно достала их противовоздушная оборона
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Facebook

Россия предпринимает попытки разведать позиции украинской противовоздушной обороны, в том числе используя беспилотные летательные аппараты. Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона утром 17 декабря, трансляция ведется в том числе каналом "Рада".

Ведущие обратили внимание, что за день до массированного ракетного удара, 15 декабря, РФ атаковала Украину дронами Shahed-136, и предположили, что так РФ "прощупывает" украинскую ПВО.

"Вчера Shahed не было, вы правильно говорите, что накануне Shahed летели, все были уничтожены. [Это делают] не так, чтобы прощупать... Это тоже, понятно, делается для того, чтобы узнать, где именно были сбиты те Shahed, где именно достала их противовоздушная оборона. Потому что сбивают Shahed ночью и прежде всего это делают зенитные ракетные комплексы, которые расположены в определенных местах, на определенных позициях. Понятно, что они определяют их месторасположение и делают затем коррективы для своих уже ракетных атак. Но обычно они в один день используют все имеющееся вооружение. Вчера было фактически все – разные ракеты, разных типов наземного, морского, воздушного базирования. Кроме Shahed", – ответил Игнат.

Контекст:

Россия этой осенью совершила девять массированных атак на украинскую энергетику, последняя произошла 16 декабря. От последствий обстрела энергосистема еще не восстановилась, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.

По информации Генштаба ВСУ, РФ во время атаки выпустила 74 крылатые и авиационные ракеты, из них 60 были сбиты. Также оккупанты обстреливали Украину ракетами С-300.

Взрывы слышали в ряде регионов, ракеты поразили жилой дом в Кривом Роге, дом частично разрушен, пять человек погибло. Есть попадания в энергообъекты на востоке и на юге страны, сообщили в Минэнерго. По данным Генштаба ВСУ, были поражены энергоинфраструктура и жилые дома в пяти областях. По всей Украине ввели аварийные отключения света. После ракетного удара часть регионов и городов были полностью обесточены.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ПВО, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, Юрий Игнат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
"Современное украинское музло без шароварщины или ерунды". Wellboy выпустил первый альбом
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
Мейхер снялась в одежде с множеством прорезей
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
35-летняя Никитюк снялась в военной форме
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
"Мои воробышки". Боржемская рассказала, что говорит своим детям от Узелкова о войне
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
64-летняя Мадонна снялась в шортах с разведенными ногами и на четвереньках
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
  "Додому". Wellboy выпустил клип о ценностях семьи. Видео
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (199691)
2
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (172250)
3
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (104908)
4
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (77082)
5
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (69616)
6
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину (39219)
7
"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский (37846)
8
''Красивее, чем закат". Бех-Романчук показала фигуру в миниатюрных шортах (33553)
 
 
 
 