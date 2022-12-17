За день до массированного ракетного удара РФ атаковала Украину беспилотниками. В Воздушных силах ВСУ объяснили почему

Игнат: Это делается для того, чтобы узнать, где именно были сбиты те Shahed, где именно достала их противовоздушная оборона Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Facebook

Ведущие обратили внимание, что за день до массированного ракетного удара, 15 декабря, РФ атаковала Украину дронами Shahed-136, и предположили, что так РФ "прощупывает" украинскую ПВО.

"Вчера Shahed не было, вы правильно говорите, что накануне Shahed летели, все были уничтожены. [Это делают] не так, чтобы прощупать... Это тоже, понятно, делается для того, чтобы узнать, где именно были сбиты те Shahed, где именно достала их противовоздушная оборона. Потому что сбивают Shahed ночью и прежде всего это делают зенитные ракетные комплексы, которые расположены в определенных местах, на определенных позициях. Понятно, что они определяют их месторасположение и делают затем коррективы для своих уже ракетных атак. Но обычно они в один день используют все имеющееся вооружение. Вчера было фактически все – разные ракеты, разных типов наземного, морского, воздушного базирования. Кроме Shahed", – ответил Игнат.