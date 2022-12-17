Российские войска нанесли 79 ударов по приграничью Сумской области, сбросили из БПЛА две взрывчатки – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, Середино-Будскую общину враг обстрелял четырежды – "16 мин взорвались на приграничье и еще было 20 "прилетов" из гранатометов".
"По Николаевской приграничной общине россияне били из артиллерии. Было четыре "прилета". Хотинская община: враг открывал минометный огонь (31 "прилет"). А также из беспилотника россияне сбросили две взрывчатки, – написал руководитель ОВА. – Белопольская община: три мины разорвались на приграничье. По Эсманской общине враг ударил из минометов. Было три "прилета".
Во всех случаях "обошлось без жертв", резюмировал Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.