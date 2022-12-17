Российские войска нанесли 79 ударов по приграничью Сумской области, сбросили из БПЛА две взрывчатки – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, Середино-Будскую общину враг обстрелял четырежды – "16 мин взорвались на приграничье и еще было 20 "прилетов" из гранатометов".

"По Николаевской приграничной общине россияне били из артиллерии. Было четыре "прилета". Хотинская община: враг открывал минометный огонь (31 "прилет"). А также из беспилотника россияне сбросили две взрывчатки, – написал руководитель ОВА. – Белопольская община: три мины разорвались на приграничье. По Эсманской общине враг ударил из минометов. Было три "прилета".

Во всех случаях "обошлось без жертв", резюмировал Живицкий.

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