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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска нанесли 79 ударов по приграничью Сумской области, сбросили из БПЛА две взрывчатки – ОВА

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Оккупанты обстреляли территории Белопольской, Эсманской, Николаевской, Середино-Будской и Хотинской общин, рассказал Живицкий
Оккупанты обстреляли территории Белопольской, Эсманской, Николаевской, Середино-Будской и Хотинской общин, рассказал Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 16 декабря нанесли 79 ударов по территории пяти общин в Сумской области – Белопольской, Эсманской, Николаевской, Середино-Будской и Хотинской (по состоянию на 21.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, Середино-Будскую общину враг обстрелял четырежды – "16 мин взорвались на приграничье и еще было 20 "прилетов" из гранатометов".

"По Николаевской приграничной общине россияне били из артиллерии. Было четыре "прилета". Хотинская община: враг открывал минометный огонь (31 "прилет"). А также из беспилотника россияне сбросили две взрывчатки, – написал руководитель ОВА. – Белопольская община: три мины разорвались на приграничье. По Эсманской общине враг ударил из минометов. Было три "прилета".

Во всех случаях "обошлось без жертв", резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0282RKpc4eNAVpdrfsTtLRUrpKCwDwQpcrMnQnk4wGFCD7AxFh52WTtk6XePdyJ7sKl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, взрывчатка, артиллерия, беспилотники, гранатомет, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, взрывы, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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