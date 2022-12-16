Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

В ЕС после долгих переговоров согласовали девятый пакет санкций против РФ Фото: depositphotos.com

"В ответ на продолжающуюся агрессивную войну России против Украины и серьезность нынешней эскалации против гражданского населения и гражданской инфраструктуры совет сегодня принял девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство", – говорится в пресс-релизе.

ЕС вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношение к российскому оборонному сектору. Дополнительные санкции вводятся против 168 предприятий, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу РФ.

Также в ЕС вводят запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включая беспилотники и двигатели к ним.

Кроме того, ЕС расширяет запрет в отношении новых инвестиций в российский горнодобывающий сектор, "за исключением добычи определенных полезных ископаемых".

В рамках нового пакета ЕС введет полный запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов (ВБРР) и заморозит активы еще двух российских банков. В пресс-релизе не указаны их названия, ранее издание EUObserver сообщало, что это Московский кредитный банк (МКБ) и Дальневосточный банк.

В рамках борьбы с "систематической международной кампанией РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов", Совет ЕС инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание еще четырех СМИ: НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и "Первого канала".

Введен запрет в ЕС на оказание услуг по рекламе, исследованиям рынка и опросам общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции в РФ.

Кроме того, с сегодняшнего дня гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских, контролируемых Россией или расположенных в России юридических лиц, организаций или органов.

"В дополнение к экономическим санкциям совет решил принять комплексный пакет индивидуальных мер, в перечень войдет очень значительное число дополнительных физических и юридических лиц", – говорится в пресс-релизе. В документе не названы имена, но высокопоставленный европейский чиновник заявил сегодня журналистам в Брюсселе, что в списке – 190 физических и юридических лиц, включая генералов, членов семьи главы Чечни Рамзана Кадырова и влиятельного бизнесмена Юрия Ковальчука, сообщило "Интерфакс-Украина".

В пресс-релизе подчеркивается, что ни одна из мер "никоим образом не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, в том числе пшеницей и удобрениями, между третьими странами и Россией". Более того, ради поддержки продовольственной безопасности в мире решено ввести отступление от санкций, позволяющее разморозить активы, средства и экономические ресурсы некоторых физлиц, "игравших до санкций важную роль в международной торговле продовольствием и сельхозтоварами, включая пшеницу и удобрения". В сообщении не указывается, о ком именно идет речь.