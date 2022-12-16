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Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против РФ

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В ЕС после долгих переговоров согласовали девятый пакет санкций против РФ
В ЕС после долгих переговоров согласовали девятый пакет санкций против РФ
Фото: depositphotos.com

Совет Европейского союза 16 декабря утвердил девятый пакет санкций против России. Он включает ограничения против военно-промышленного и горнодобывающего секторов, а также запрет на экспорт беспилотников, но позволяет разморозить активы некоторых физлиц, "игравших важную роль в торговле продовольствием". Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"В ответ на продолжающуюся агрессивную войну России против Украины и серьезность нынешней эскалации против гражданского населения и гражданской инфраструктуры совет сегодня принял девятый пакет новых мер, направленных на усиление давления на Россию и ее правительство", – говорится в пресс-релизе.

ЕС вводит новый контроль и ограничения на экспорт товаров двойного назначения и технологий, которые могут иметь отношение к российскому оборонному сектору. Дополнительные санкции вводятся против 168 предприятий, имеющих отношение к военно-промышленному комплексу РФ.

Также в ЕС вводят запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включая беспилотники и двигатели к ним.

Кроме того, ЕС расширяет запрет в отношении новых инвестиций в российский горнодобывающий сектор, "за исключением добычи определенных полезных ископаемых".

В рамках нового пакета ЕС введет полный запрет на транзакции со Всероссийским банком развития регионов (ВБРР) и заморозит активы еще двух российских банков. В пресс-релизе не указаны их названия, ранее издание EUObserver сообщало, что это Московский кредитный банк (МКБ) и Дальневосточный банк.

В рамках борьбы с "систематической международной кампанией РФ по дезинформации и манипулированию информацией, направленной на дестабилизацию соседних с ней стран, ЕС и его государств-членов", Совет ЕС инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание еще четырех СМИ: НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и "Первого канала".

Введен запрет в ЕС на оказание услуг по рекламе, исследованиям рынка и опросам общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции в РФ.

Кроме того, с сегодняшнего дня гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских, контролируемых Россией или расположенных в России юридических лиц, организаций или органов.

"В дополнение к экономическим санкциям совет решил принять комплексный пакет индивидуальных мер, в перечень войдет очень значительное число дополнительных физических и юридических лиц", – говорится в пресс-релизе. В документе не названы имена, но высокопоставленный европейский чиновник заявил сегодня журналистам в Брюсселе, что в списке – 190 физических и юридических лиц, включая генералов, членов семьи главы Чечни Рамзана Кадырова и влиятельного бизнесмена Юрия Ковальчука, сообщило "Интерфакс-Украина".

В пресс-релизе подчеркивается, что ни одна из мер "никоим образом не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, в том числе пшеницей и удобрениями, между третьими странами и Россией". Более того, ради поддержки продовольственной безопасности в мире решено ввести отступление от санкций, позволяющее разморозить активы, средства и экономические ресурсы некоторых физлиц, "игравших до санкций важную роль в международной торговле продовольствием и сельхозтоварами, включая пшеницу и удобрения". В сообщении не указывается, о ком именно идет речь.

Контекст:

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций 7 декабря. Он будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц, рассказывала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 декабря отмечал, что Украина не заинтересована в принятии этого пакета санкций, если в нем будет ослабление уже действующих ограничений.

В тот же день министры иностранных дел стран ЕС, обсуждая этот пакет санкций, не смогли согласовать его. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидал, что решение удастся принять в течение недели. Решение блокировали Польша и страны Балтии, которые выступали против ослабления уже действующих ограничений (ослабление аргументировали необходимостью обеспечения экспорта продовольствия).

15 декабря министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что девятый пакет санкций Евросоюза против России за ее агрессию против Украины стал "упущенной возможностью".

Теги: СМИ, НТВ, космос, санкции, банки, промышленность, авиация, Первый канал, продукты, экспорт, Совет ЕС, беспилотники, лицензия, технологии, Европейский союз, пшеница, активы, Евросоюз, российские банки, ЕС
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