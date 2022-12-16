ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В девятый пакет санкций Евросоюза против России попали пять партий, 169 компаний и три банка – глава украинского представительства ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ченцов заявил, что новый пакет согласовывался "сложно"
Ченцов заявил, что новый пакет согласовывался "сложно"
Фото: Mission of Ukraine to the EU / Facebook

В согласованный девятый пакет санкций Евросоюза против России вошли главные пропагандистские телеканалы и несколько политических партий. Об этом глава представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов сообщил 16 декабря на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" .

По его словам, ограничения коснутся "НТВ-Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и "Первого канала", санкции будут наложены на целые каналы и персонально на некоторых сотрудников.

Кроме того, в списке – пять российских политических партий и 169 компаний. Три российских банка (Московский кредитный банк, Дальневосточный банк и Банк регионального развития) будут отключены от международной системы SWIFT.

"Этот пакет до сих пор сложно согласовывался по нескольким причинам. Во-первых, в пакет включено несколько блоков – это секторальные санкции и так называемые персональные. Я начну с персональных – это представители и российской Госдумы, физические лица, компании и представители военного сектора, лица, причастные к координации хищения зерна, представители российских элит, члены правительства, губернаторы. Что заслуживает особого внимания – пять российских политических партий. То есть это основные партии, которые представлены в Государственной думе. Судьи конституционного суда и так далее", – сказал Ченцов.

Он отметил, что секторальные ограничения касаются товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд.

"В данном случае наши партнеры в ЕС прислушались к нашим советам.. Это компоненты, которые поставлялись в РФ до 24 февраля, или в обход санкций. Такие транзакции будут прекращены, это и химическая, и биохимическая продукция, это электроника, в том числе используемая в иранских дронах. Это также 169 компаний, которым запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК", – объяснил глава представительства Украины в ЕС.

Также будет запрещен ввоз ряда товаров гражданского назначения, в том числе авиационные двигатели и запчасти к ним.

"Запрещен экспорт чисто гражданской продукции, которая может быть использована для военных нужд – это гражданские беспилотные аппараты, ноутбуки, станки, навигация, GPS, радио, то есть всего более 20 групп товаров", – сказал он.

Ченцов добавил, что девятый пакет вводит запрет на европейские инвестиции в горнодобывающий сектор РФ.

"Объем таких инвестиций на сегодняшний день равнялся около €3 млрд. И это будет прекращено. Расширяется и запрет на участие граждан ЕС в наблюдательных советах российских компаний, на все государственные компании", – сказал дипломат на брифинге.

15 декабря министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что девятый пакет санкций Евросоюза против России за ее агрессию против Украины был "упущенной возможностью".

"Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Жаль, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение отступлений, а не более жестких санкций", – написал он в Twitter.

Таким образом, дипломат подтвердил согласование министрами девятого пакета санкций, о чем ранее сообщали СМИ.

Контекст:

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций 7 декабря. Он будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц, рассказывала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По данным Financial Times, новые санкции предусматривают экспортный контроль ключевых химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов IТ, которые могут использоваться российскими военными. ЕС также намерен добиваться запрета на экспорт двигателей для беспилотников в Россию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 декабря отмечал, что Украина не заинтересована в принятии этого пакета санкций, если в нем будет ослабление уже действующих ограничений.

В тот же день министры иностранных дел стран ЕС, обсуждая этот пакет санкций, не смогли согласовать его. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидал, что решение удастся принять в течение недели. Решение блокировали Польша и страны Балтии, которые выступали против ослабления уже действующих ограничений (ослабление аргументировали необходимостью обеспечения экспорта продовольствия).

Теги: НТВ, санкции, Первый канал, SWIFT, РЕН ТВ, война России против Украины, Евросоюз, Всеволод Ченцов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
Где и когда смотреть украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Список участников и их конкурсные песни
Где и когда смотреть украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Список участников и их конкурсные песни
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (177240)
2
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (107811)
3
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (84646)
4
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (78157)
5
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (62953)
6
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (56595)
7
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (47999)
8
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал (33128)
 
 
 
 