В девятый пакет санкций Евросоюза против России попали пять партий, 169 компаний и три банка – глава украинского представительства ЕС

По его словам, ограничения коснутся "НТВ-Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и "Первого канала", санкции будут наложены на целые каналы и персонально на некоторых сотрудников.

Кроме того, в списке – пять российских политических партий и 169 компаний. Три российских банка (Московский кредитный банк, Дальневосточный банк и Банк регионального развития) будут отключены от международной системы SWIFT.

"Этот пакет до сих пор сложно согласовывался по нескольким причинам. Во-первых, в пакет включено несколько блоков – это секторальные санкции и так называемые персональные. Я начну с персональных – это представители и российской Госдумы, физические лица, компании и представители военного сектора, лица, причастные к координации хищения зерна, представители российских элит, члены правительства, губернаторы. Что заслуживает особого внимания – пять российских политических партий. То есть это основные партии, которые представлены в Государственной думе. Судьи конституционного суда и так далее", – сказал Ченцов.

Он отметил, что секторальные ограничения касаются товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд.

"В данном случае наши партнеры в ЕС прислушались к нашим советам.. Это компоненты, которые поставлялись в РФ до 24 февраля, или в обход санкций. Такие транзакции будут прекращены, это и химическая, и биохимическая продукция, это электроника, в том числе используемая в иранских дронах. Это также 169 компаний, которым запрещено что-либо продавать, поскольку они причастны к обеспечению российского ВПК", – объяснил глава представительства Украины в ЕС.

Также будет запрещен ввоз ряда товаров гражданского назначения, в том числе авиационные двигатели и запчасти к ним.

"Запрещен экспорт чисто гражданской продукции, которая может быть использована для военных нужд – это гражданские беспилотные аппараты, ноутбуки, станки, навигация, GPS, радио, то есть всего более 20 групп товаров", – сказал он.

Ченцов добавил, что девятый пакет вводит запрет на европейские инвестиции в горнодобывающий сектор РФ.

"Объем таких инвестиций на сегодняшний день равнялся около €3 млрд. И это будет прекращено. Расширяется и запрет на участие граждан ЕС в наблюдательных советах российских компаний, на все государственные компании", – сказал дипломат на брифинге.

15 декабря министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что девятый пакет санкций Евросоюза против России за ее агрессию против Украины был "упущенной возможностью".

"Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Жаль, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение отступлений, а не более жестких санкций", – написал он в Twitter.

Таким образом, дипломат подтвердил согласование министрами девятого пакета санкций, о чем ранее сообщали СМИ.