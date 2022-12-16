ГОРДОН
 
 
МИР

Глава МИД Литвы назвал девятый пакет санкций ЕС против РФ "упущенной возможностью"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жаль, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение отступлений, а не более жестких санкций
Жаль, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение отступлений, а не более жестких санкций
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил 15 декабря в Twitter, что девятый пакет санкций Евросоюза против России за ее агрессию против Украины был "упущенной возможностью".

"Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Жаль, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение отступлений, а не более жестких санкций. Вместе с Польшей нам удалось добиться введения дополнительных мер безопасности, которые закрывают любые лазейки. Литва предпочтет держать ворота на замке", – написал он.

Таким образом, дипломат подтвердил согласование министрами девятого пакета санкций, о чем ранее сообщали СМИ.

12 декабря министры иностранных дел стран ЕС обсуждали этот пакет санкций, но не смогли согласовать его. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидал, что решение удастся принять в течение недели. Решение блокировали Польша и страны Балтии, которые выступали против ослабления уже действующих ограничений (ослабление аргументировали необходимостью обеспечения экспорта продовольствия).

Контекст:

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций 7 декабря. Он будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц, рассказывала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По данным Financial Times, новые санкции будут включать в себя экспортный контроль ключевых химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов ИТ, которые могут использоваться российскими военными. ЕС также намерен добиваться запрета на экспорт двигателей для беспилотников в Россию.

Кроме того, в новом пакете предусмотрели запрет ряда пропагандистских каналов и отключение от системы SWIFT дополнительных российских банков, рассказывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 декабря. Он отмечал, что Украина не заинтересована в принятии этого пакета санкций, если в нем будет ослабление уже действующих ограничений.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, Литва, санкции, Еврокомиссия, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
"Будем жить и бороться". Tarabarova на новых снимках оголила округлившийся живот
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
Портрет Зеленского для обложки Time продали за 6 млн грн
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
"Влюбленная леди", "Пожалуйста, езди осторожно". Экс-жена мэра Киева за рулем похвасталась новой прической. Ее раскритиковали
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
35-летняя Никитюк показала свои губы на весь экран. Фото
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
"Надо спросить у Нади, давали ли ей облизывать макогон". Кацурин рассмешил сеть роликом о своем внешнем виде
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
56-летняя Хайек снялась лежащей в ванне. Фото
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
Чарльз III во время публичного мероприятия поднял с пола трость, которую уронила пожилая женщина. Видео
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Если я состарилась за этот год, то что говорить о них?" Парамедик Пташка с "Азовстали" показала своих "ма и па"
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
"Есть вещи более важные, чем спорт". Маррей пожертвовал более $630 тыс. детям Украины
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
37-летний Маси Найем: Я рад, что отец никогда не узнает, что я курю и что ранился на войне
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
  Амбассадор United24 Шрайбер озвучил украинский документальный фильм о вторжении РФ в Украину
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
"Мы в этой борьбе не один на один с врагом". Джамала опубликовала совместное фото с президентом Байденом и его женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (173995)
2
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (105763)
3
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (79357)
4
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (75491)
5
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (62296)
6
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (54732)
7
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (46070)
8
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал (32957)
 
 
 
 