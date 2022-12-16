Глава МИД Литвы назвал девятый пакет санкций ЕС против РФ "упущенной возможностью"

Жаль, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение отступлений, а не более жестких санкций Фото: ЕРА

"Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Жаль, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение отступлений, а не более жестких санкций. Вместе с Польшей нам удалось добиться введения дополнительных мер безопасности, которые закрывают любые лазейки. Литва предпочтет держать ворота на замке", – написал он.

The 9th sanctions package was a missed opportunity. Sad that we had to spend so much time discussing derogations, not stronger sanctions.

Together with Poland we managed to secure optional security safeguards that close any loopholes. Lithuania will choose to keep the gates shut. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) December 15, 2022

Таким образом, дипломат подтвердил согласование министрами девятого пакета санкций, о чем ранее сообщали СМИ.

12 декабря министры иностранных дел стран ЕС обсуждали этот пакет санкций, но не смогли согласовать его. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидал, что решение удастся принять в течение недели. Решение блокировали Польша и страны Балтии, которые выступали против ослабления уже действующих ограничений (ослабление аргументировали необходимостью обеспечения экспорта продовольствия).