Глава МИД Литвы назвал девятый пакет санкций ЕС против РФ "упущенной возможностью"

"Девятый пакет санкций был упущенной возможностью. Жаль, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение отступлений, а не более жестких санкций. Вместе с Польшей нам удалось добиться введения дополнительных мер безопасности, которые закрывают любые лазейки. Литва предпочтет держать ворота на замке", – написал он.
The 9th sanctions package was a missed opportunity. Sad that we had to spend so much time discussing derogations, not stronger sanctions.— Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) December 15, 2022
Together with Poland we managed to secure optional security safeguards that close any loopholes. Lithuania will choose to keep the gates shut.
Таким образом, дипломат подтвердил согласование министрами девятого пакета санкций, о чем ранее сообщали СМИ.
12 декабря министры иностранных дел стран ЕС обсуждали этот пакет санкций, но не смогли согласовать его. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ожидал, что решение удастся принять в течение недели. Решение блокировали Польша и страны Балтии, которые выступали против ослабления уже действующих ограничений (ослабление аргументировали необходимостью обеспечения экспорта продовольствия).
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций 7 декабря. Он будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц, рассказывала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По данным Financial Times, новые санкции будут включать в себя экспортный контроль ключевых химических веществ, нервно-паралитических веществ, электроники и компонентов ИТ, которые могут использоваться российскими военными. ЕС также намерен добиваться запрета на экспорт двигателей для беспилотников в Россию.
Кроме того, в новом пакете предусмотрели запрет ряда пропагандистских каналов и отключение от системы SWIFT дополнительных российских банков, рассказывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 12 декабря. Он отмечал, что Украина не заинтересована в принятии этого пакета санкций, если в нем будет ослабление уже действующих ограничений.