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США ввели санкции против 29 российских глав регионов за проведения мобилизации

Под новые санкции США попали российские политики, бизнесмены и юрлица
Под новые санкции США попали российские политики, бизнесмены и юрлица
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США 15 декабря ввела новые санкции против 29 российских глав регионов и губернаторов за проведение мобилизации в стране. Об этом сообщили Государственный департамент США и минфин США.

В частности под санкции попали:

  • Андрей Воробьев – губернатор Московской области.
  • Александр Гусев – губернатор Воронежской области.
  • Алексей Островский – губернатор Смоленской области.
  • Вячеслав Гладков – губернатор Белогородской области.
  • Роман Старовойт – губернатор Курской області.
  • Василий Голубев – губернатор Ростовской области.
  • Александр Авдеев – губернатор Владимировской области.
  • Андрей Бочаров – губернатор Волгоградской области.
  • Александр Дрозденко – губернатор Ленинградской области.
  • Олег Кувшинников – губернатор Вологодской области.
  • Андрей Никитин – губернатор Новгородской области.
  • Андрей Травников – губернатор Новосибирской области.
  • Денис Пазлер – губернатор Оренбургской области.
  • Максим Егоров – губернатор Тамбовской области.
  • Антон Алиханов – губернатор Калининградской области.
  • Дмитрий Азаров – губернатор Самарской области;
  • Евгений Куйвашев – губернатор Свердловской области.
  • Игорь Артамонов – губернатор Липецкой области.
  • Александр Усс – губернатор Красноярского края.
  • Александр Мур – губернатор Тюменской области.
  • Алексей Текслер – губернатор Челябинской области.
  • Виктор Томенко – губернатор Алтайского края.
  • Владимир Владимиров – губернатор Ставропольского края.
  • Радий Хабиров – глава республики Башкартостан.
  • Владимир Уйба – глава республики Коми.
  • Айсен Николаев – глава республики Саха (Якутия).
  • Олег Николаев – глава республики Чувашия.
  • Дмитрий Артюхов – глава Ямало-Ненецкого округа.
  • Александр Богомаз – губернатор Брянской области.

Санкции также коснулись членов правления "Российских железных дорог" и 17 дочерних компаний российского банка ВТБ.

Кроме того, под санкции попали россияне, которые были поставлены Кремлем на руководящие должности на захваченных украинских территориях. Речь о "министре внутренних дел ДНР" Александр Диком и "вице-губернаторе" Херсонской области Екатерине Губаревой.

В этом же санкционном списке оказался и российский бизнесмен, глава компании "Норникель", второй в рейтинге российских миллиардеров Владимир Потанин и его активы.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, санкции, мобилизация, ВТБ, ДНР, Владимир Потанин, Алексей Текслер, Андрей Бочаров, минфин США, Александр Авдеев, россияне
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