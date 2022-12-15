США ввели санкции против 29 российских глав регионов за проведения мобилизации

В частности под санкции попали:
- Андрей Воробьев – губернатор Московской области.
- Александр Гусев – губернатор Воронежской области.
- Алексей Островский – губернатор Смоленской области.
- Вячеслав Гладков – губернатор Белогородской области.
- Роман Старовойт – губернатор Курской області.
- Василий Голубев – губернатор Ростовской области.
- Александр Авдеев – губернатор Владимировской области.
- Андрей Бочаров – губернатор Волгоградской области.
- Александр Дрозденко – губернатор Ленинградской области.
- Олег Кувшинников – губернатор Вологодской области.
- Андрей Никитин – губернатор Новгородской области.
- Андрей Травников – губернатор Новосибирской области.
- Денис Пазлер – губернатор Оренбургской области.
- Максим Егоров – губернатор Тамбовской области.
- Антон Алиханов – губернатор Калининградской области.
- Дмитрий Азаров – губернатор Самарской области;
- Евгений Куйвашев – губернатор Свердловской области.
- Игорь Артамонов – губернатор Липецкой области.
- Александр Усс – губернатор Красноярского края.
- Александр Мур – губернатор Тюменской области.
- Алексей Текслер – губернатор Челябинской области.
- Виктор Томенко – губернатор Алтайского края.
- Владимир Владимиров – губернатор Ставропольского края.
- Радий Хабиров – глава республики Башкартостан.
- Владимир Уйба – глава республики Коми.
- Айсен Николаев – глава республики Саха (Якутия).
- Олег Николаев – глава республики Чувашия.
- Дмитрий Артюхов – глава Ямало-Ненецкого округа.
- Александр Богомаз – губернатор Брянской области.
Санкции также коснулись членов правления "Российских железных дорог" и 17 дочерних компаний российского банка ВТБ.
Кроме того, под санкции попали россияне, которые были поставлены Кремлем на руководящие должности на захваченных украинских территориях. Речь о "министре внутренних дел ДНР" Александр Диком и "вице-губернаторе" Херсонской области Екатерине Губаревой.
В этом же санкционном списке оказался и российский бизнесмен, глава компании "Норникель", второй в рейтинге российских миллиардеров Владимир Потанин и его активы.
Контекст:
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.