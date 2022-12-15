США ввели санкции против 29 российских глав регионов за проведения мобилизации

В частности под санкции попали:

Андрей Воробьев – губернатор Московской области.

Александр Гусев – губернатор Воронежской области.

Алексей Островский – губернатор Смоленской области.

Вячеслав Гладков – губернатор Белогородской области.

Роман Старовойт – губернатор Курской області.

Василий Голубев – губернатор Ростовской области.

Александр Авдеев – губернатор Владимировской области.

Андрей Бочаров – губернатор Волгоградской области.

Александр Дрозденко – губернатор Ленинградской области.

Олег Кувшинников – губернатор Вологодской области.

Андрей Никитин – губернатор Новгородской области.

Андрей Травников – губернатор Новосибирской области.

Денис Пазлер – губернатор Оренбургской области.

Максим Егоров – губернатор Тамбовской области.

Антон Алиханов – губернатор Калининградской области.

Дмитрий Азаров – губернатор Самарской области;

Евгений Куйвашев – губернатор Свердловской области.

Игорь Артамонов – губернатор Липецкой области.

Александр Усс – губернатор Красноярского края.

Александр Мур – губернатор Тюменской области.

Алексей Текслер – губернатор Челябинской области.

Виктор Томенко – губернатор Алтайского края.

Владимир Владимиров – губернатор Ставропольского края.

Радий Хабиров – глава республики Башкартостан.

Владимир Уйба – глава республики Коми.

Айсен Николаев – глава республики Саха (Якутия).

Олег Николаев – глава республики Чувашия.

Дмитрий Артюхов – глава Ямало-Ненецкого округа.

Александр Богомаз – губернатор Брянской области.

Санкции также коснулись членов правления "Российских железных дорог" и 17 дочерних компаний российского банка ВТБ.

Кроме того, под санкции попали россияне, которые были поставлены Кремлем на руководящие должности на захваченных украинских территориях. Речь о "министре внутренних дел ДНР" Александр Диком и "вице-губернаторе" Херсонской области Екатерине Губаревой.

В этом же санкционном списке оказался и российский бизнесмен, глава компании "Норникель", второй в рейтинге российских миллиардеров Владимир Потанин и его активы.