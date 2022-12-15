США ввели санкции против российского миллиардера Потанина

Потанин вместе с семьей и рядом активов оказался под санкциями США Фото: wikimedia.org

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло в санкционный список 18 предприятий, среди которых оказался российский коммерческий банк "Росбанк", который Потанин приобрел ранее в этом году. Отмечается, что Центральный банк Российской Федерации считает "Росбанк" системно значимым кредитным учреждением для правительства РФ.

Также в списке оказалась инвестиционно-холдинговая компания "Интеррос", которую контролирует Потанин.

При этом под санкции не попала компания "Норникель". О том, что она не попадет под санкции, писал The Wall Street Journal 14 декабря.

Санкции наложены на самого миллиардера и его семью – жену Екатерину, дочь Анастасию и сына Ивана, – а также яхту, отмечает минфин США.

Владимир Потанин – президент холдинга "Интеррос", президент горно-металлургической компании "Норильский никель", которая является крупнейшим в мире производителем палладия и никеля.

В 2022 году Потанин занял второе место в рейтинге миллиардеров России Forbes. Журнал оценивает его состояние в $17,3 млрд.