США ввели санкции против российского миллиардера Потанина

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло в санкционный список 18 предприятий, среди которых оказался российский коммерческий банк "Росбанк", который Потанин приобрел ранее в этом году. Отмечается, что Центральный банк Российской Федерации считает "Росбанк" системно значимым кредитным учреждением для правительства РФ.
Также в списке оказалась инвестиционно-холдинговая компания "Интеррос", которую контролирует Потанин.
При этом под санкции не попала компания "Норникель". О том, что она не попадет под санкции, писал The Wall Street Journal 14 декабря.
Санкции наложены на самого миллиардера и его семью – жену Екатерину, дочь Анастасию и сына Ивана, – а также яхту, отмечает минфин США.
Владимир Потанин – президент холдинга "Интеррос", президент горно-металлургической компании "Норильский никель", которая является крупнейшим в мире производителем палладия и никеля.
В 2022 году Потанин занял второе место в рейтинге миллиардеров России Forbes. Журнал оценивает его состояние в $17,3 млрд.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
ЕС готовит к внедрению девятый пакет санкций против России, который будет включать ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, а также ряд новых ограничений в отношении компаний и физических лиц.