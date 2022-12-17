Россия начала искажать сигналы GPS над своей территорией, чтобы помешать атакам Украины – спутниковый мониторинг

В РФ есть несколько типов систем радиоэлектронной борьбы, которые можно использовать для создания помех GPS Фото: building-tech.org

По данным издания, помехи начали возникать после того, как военные объекты в глубине РФ были атакованы беспилотниками. Такие действия могут служить способом помешать полетам дронов, которые используют на GPS для навигации, считают авторы статьи.

Проблемы были обнаружены системой мониторинга GPSJam, с начала декабря она зафиксировала сбои в Саратове, Волгограде и Пензе. Все эти города находятся на западе России и в сотне километров от границы с Украиной, говорится в статье. 5 декабря GPSJam обнаружила значительное количество помех в России, и большинство из них – в Москве.

WIRED отмечает, что вмешательство в работу GPS в российских городах может быть связано с недавними атаками по аэродромам в Энгельсе в Саратовской области и "Дягилево" под Рязанью. Также украинские БПЛА якобы атаковали аэродром в Курске.

Издание пишет, что в РФ есть несколько типов систем радиоэлектронной борьбы, которые можно использовать для создания помех GPS. На этом фоне Великобритания и США ищут альтернативную систему навигации, которая не будет зависеть от спутниковых данных.