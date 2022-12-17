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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия начала искажать сигналы GPS над своей территорией, чтобы помешать атакам Украины – спутниковый мониторинг

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В РФ есть несколько типов систем радиоэлектронной борьбы, которые можно использовать для создания помех GPS
В РФ есть несколько типов систем радиоэлектронной борьбы, которые можно использовать для создания помех GPS
Фото: building-tech.org

Мониторинг работы системы глобального позиционирования GPS на территории России показывает, что в декабре несколько крупных российских городов столкнулись с широкомасштабными сбоями сигнала. Об этом 15 декабря написал американский журнал WIRED.

По данным издания, помехи начали возникать после того, как военные объекты в глубине РФ были атакованы беспилотниками. Такие действия могут служить способом помешать полетам дронов, которые используют на GPS для навигации, считают авторы статьи.

Проблемы были обнаружены системой мониторинга GPSJam, с начала декабря она зафиксировала сбои в Саратове, Волгограде и Пензе. Все эти города находятся на западе России и в сотне километров от границы с Украиной, говорится в статье. 5 декабря GPSJam обнаружила значительное количество помех в России, и большинство из них – в Москве. 

WIRED отмечает, что вмешательство в работу GPS в российских городах может быть связано с недавними атаками по аэродромам в Энгельсе в Саратовской области и "Дягилево" под Рязанью. Также украинские БПЛА якобы атаковали аэродром в Курске. 

Издание пишет, что в РФ есть несколько типов систем радиоэлектронной борьбы, которые можно использовать для создания помех GPS. На этом фоне Великобритания и США ищут альтернативную систему навигации, которая не будет зависеть от спутниковых данных.

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет. 

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.  

Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

Издание Financial Times со ссылкой на представителей украинского Министерства обороны, которые говорили на условиях анонимности, написало 7 декабря, что атака на российские  аэродромы организована Украиной и призвана показать российским оккупантам,  что у них не осталось "безопасных зон" даже в тылу.

Удары по аэродромам дальней авиации могут оцениваться как один из стратегически значимых провалов обороны РФ, считает британская разведка.

Удары по российским базам стратегической авиации могли быть спланированы так, чтобы просто продемонстрировать возможности Украины. В дальнейшем Киев может пойти еще дальше, но будет стараться наносить удары только по чисто военным целям, сохраняя преимущество над Россией с точки зрения международного права, полагает бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Теги: Россия, беспилотники, война России против Украины
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