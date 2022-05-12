Россия глушит передачу GPS-сигналов в Украине и атакует спутники на орбите

По данным аналитиком, глушение GPS-сигналов в Украине Россия использует с 2014 года Фото: depositphotos.com

Дикинсон говорит, что атаки на систему GPS уже стали "частью нашей повседневной жизни людей и стран во всем мире".

Украинские военные источники сообщили журналистам, что с начала полномасштабной войны Россия развернула различные системы радиопомех и изначально они мешали коммуникациям вокруг Чернигова.

Согласно отчету, подготовленному вашингтонским аналитическим Центром стратегических и международных исследований, российские войска переместили оборудование для создания помех в районы, где войска были сосредоточены перед вторжением. В этом же отчете говорится, что российские силы "активно использовали глушение GPS и другие формы электронных атак в ходе эскалации конфликта в Украине".

В отчете также отмечается, что глушение GPS стало обычным инструментом в арсенале России, а российские военные часто глушили сигналы GPS в Украине с 2014 года.

Как пишет The Times глушение GPS не ограничивается Украиной. В марте финские власти заявили, что самолеты, летевшие вблизи российской территории Калининграда и вблизи восточной границы Финляндии с Россией, заметили помехи своим сигналам GPS. Вмешательство началось вскоре после того, как президент Финляндии Саули Нийнисте встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, чтобы обсудить вступление в НАТО.

По мнению генерала Дикинсона, Россия с Китаем представляют наибольшую угрозу безопасности США и союзников в области космоса из-за их активных испытаний средств против спутников. В частности, Россия и Китай запускают на орбиту спутники двойного назначения, которые могут использоваться как для гражданских целей, так и для военной разведки.