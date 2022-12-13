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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Шизофрения" и готовность "сгноить личный состав на плацу". В страткоме ВСУ рассказали, как оккупанты на аэродроме Энгельс репетировали "надпись для спутника"

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Авиабазу оккупантов в Энгельсе регулярно фотографируют со спутников
Авиабазу оккупантов в Энгельсе регулярно фотографируют со спутников
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Российские командиры заставили персонал российского военного аэродрома Энгельс выстроиться специальным образом, чтобы пролетающий над объектом спутник заснял "послание" противнику. Об этом сообщило 13 декабря в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"В этот раз кацапские командиры решить необычным способом выразить свой "хероизм". Зная время пролета над аэродромом космического спутника, командиры выстроили личный состав так, чтобы из космоса была видна надпись "смерть нацистам", но есть нюанс", – сказано в сообщении.

В страткоме ВСУ отмечают "совковый" подход, который, как показывает этот случай, перекочевал из советской в российскую армию.

"По старой доброй советской традиции, перед данным действом обычно должна быть репетиция. И эта репетиция была. И была она не раз", – добавили там.

По информации ВСУ, для первой репетиции у оккупантов оказалось мало личного состава, потому что часть военнослужащих отказалась от длительного пребывания на взлетной полосе, опасаясь нанесения по ней удара.

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Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

"Поэтому бравым командирам пришлось "выписывать" личный состав из расположенной неподалеку базы обеспечения, сопровождая долгое построение бравыми "патриотическими речами", пугалками о "нацистах" и победным "спичем" в конце", – добавили в страткоме ВСУ.

Отмечается, что погодные условия для "репетиций" оккупантов были не самые благоприятные – холодный ветер и минус пять градусов.

"Должны констатировать факт, что шизофрения и любовь к [российской традиции] "сгноить личный состав на плацу" были и останутся приоритетными способами воздействия на личный состав [армии оккупантов]. Поскольку говорить об уважении к личному составу в армии захватчика не приходится", – констатировали в страткоме ВСУ.

Спутниковые снимки авиабазы дальней авиации РФ Энгельс, вероятно, делаются регулярно. Так, ранее были обнародованы фото аэродрома до удара. 6 декабря журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода") опубликовали в своем Telegram-канале очередные спутниковые фото российского военного аэродрома в городе Энгельс, где накануне утром произошли взрывы.

Контекст:

Утром 5 декабря в Энгельсе Саратовской области и в Саратове слышали взрывы. Российские СМИ сообщили, что в Энгельсе на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих. Примерно в то же время росСМИ сообщили о взрыве бензовоза на стоянке авиационной техники аэродрома под Рязанью. По предварительным данным, там поврежден самолет. 

Минобороны РФ признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину. Доказательств Москва не привела.  

Власти Украины о своей причастности к инциденту не заявляли. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя взрывы, заявил, что, "если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета".

Издание Financial Times  со ссылкой на представители украинского Министерства обороны, которые говорили на условиях анонимности, написало 7 декабря, что атака на российские  аэродромы организована Украиной и призвана показать российским оккупантам,  что у них не осталось "безопасных зон" даже в тылу.

Удары по аэродромам дальней авиации могут оцениваться как один из стратегически значимых провалов обороны РФ, считает британская разведка.

Удары по российским базам стратегической авиации могли быть спланированы так, чтобы просто продемонстрировать возможности Украины. В дальнейшем Киев может пойти еще дальше, но будет стараться наносить удары только по чисто военным целям, сохраняя преимущество над Россией с точки зрения международного права, полагает бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

США не предоставляют Украине возможности для ударов по России, но и не препятствуют развитию собственного ударного потенциала, заявили на пресс-конференции в Вашингтоне 6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

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