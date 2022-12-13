"Шизофрения" и готовность "сгноить личный состав на плацу". В страткоме ВСУ рассказали, как оккупанты на аэродроме Энгельс репетировали "надпись для спутника"

"В этот раз кацапские командиры решить необычным способом выразить свой "хероизм". Зная время пролета над аэродромом космического спутника, командиры выстроили личный состав так, чтобы из космоса была видна надпись "смерть нацистам", но есть нюанс", – сказано в сообщении.

В страткоме ВСУ отмечают "совковый" подход, который, как показывает этот случай, перекочевал из советской в российскую армию.

"По старой доброй советской традиции, перед данным действом обычно должна быть репетиция. И эта репетиция была. И была она не раз", – добавили там.

По информации ВСУ, для первой репетиции у оккупантов оказалось мало личного состава, потому что часть военнослужащих отказалась от длительного пребывания на взлетной полосе, опасаясь нанесения по ней удара.

Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

"Поэтому бравым командирам пришлось "выписывать" личный состав из расположенной неподалеку базы обеспечения, сопровождая долгое построение бравыми "патриотическими речами", пугалками о "нацистах" и победным "спичем" в конце", – добавили в страткоме ВСУ.

Отмечается, что погодные условия для "репетиций" оккупантов были не самые благоприятные – холодный ветер и минус пять градусов.

"Должны констатировать факт, что шизофрения и любовь к [российской традиции] "сгноить личный состав на плацу" были и останутся приоритетными способами воздействия на личный состав [армии оккупантов]. Поскольку говорить об уважении к личному составу в армии захватчика не приходится", – констатировали в страткоме ВСУ.

Спутниковые снимки авиабазы дальней авиации РФ Энгельс, вероятно, делаются регулярно. Так, ранее были обнародованы фото аэродрома до удара. 6 декабря журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода") опубликовали в своем Telegram-канале очередные спутниковые фото российского военного аэродрома в городе Энгельс, где накануне утром произошли взрывы.