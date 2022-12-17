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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв в результате удара РФ по Кривому Рогу увеличилось – в больнице скончался один из раненых

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РФ обстреляла Кривой Рог вчера утром
РФ обстреляла Кривой Рог вчера утром
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Один из раненых в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Кривом Роге скончался в больнице, общее количество погибших в результате атаки увеличилось до пяти. Об этом "Суспільному" сообщили в медучреждении, куда были доставили четырех травмированных (всего их 13).

Один из врачей отделения политравмы рассказал журналистам, что умерший – мужчина, его привезли в операционную, но врачи не смогли спасти раненого. 

Еще один раненый, который находится в этой больнице, прооперирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Также в этом медучреждении находятся две женщины, это пациентки челюстно-лицевой хирургии и тоже прооперированы. 

Контекст:

Взрывы в Кривом Роге слышали около 9.00 во время массированной атаки РФ по Украине 16 декабря. Потом стало известно о прилетах, еще позже – что удару подвергся жилой дом и в результате атаки погибло два человека, еще пятеро (в том числе два ребенка) получили ранения.

Позже стало известно, что число раненых и погибших увеличилось. Жертвами атаки стали 64-летняя женщина, семейная пара и их полуторагодовалый ребенок. В результате удара в доме разрушен один из пяти подъездов

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кривой Рог, раненые, больница, врачи, погибшие
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