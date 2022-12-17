Число жертв в результате удара РФ по Кривому Рогу увеличилось – в больнице скончался один из раненых

Один из врачей отделения политравмы рассказал журналистам, что умерший – мужчина, его привезли в операционную, но врачи не смогли спасти раненого.

Еще один раненый, который находится в этой больнице, прооперирован, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Также в этом медучреждении находятся две женщины, это пациентки челюстно-лицевой хирургии и тоже прооперированы.