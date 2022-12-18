Шустер: Если россияне сделают несколько шагов доброй воли, они могут склонить к переговорам не столько Украину, сколько Запад

"Что касается переговоров. Если они сделают жест доброй воли (у них же был жест доброй воли, когда они отвели войска от Киева, они же это назвали жестом доброй воли) и отведут войска к границам 23 февраля и это может очень сильно повлиять не столько на украинцев, которые будут говорить "Нет, нам этого недостаточно", но это будет очень сильно влиять на западных партнеров", – сказал он.

Телеведущий привел пример одной из редакционных статей в журнале The Economist, в которой, в частности, говорится, что Россия может выйти с захваченных после 24 февраля украинских территорий и прекратит огонь, а затем в Кремле "соберут весь Совет Федерации, Государственную Думу и отменят присоединение четырех украинских областей к Российской Федерации".

Якобы ряд западных политиков, которые в статье не называются по именам, считают, что "не все люди хотят быть освобождены украинской армией".

"Я не думаю что они имеют ввиду Херсон или Запорожье (оккупирована часть области, областной центр под контролем ВСУ. – "ГОРДОН"). Я думаю что они, может быть, имеют ввиду скорее Крым. [...] Вопрос Крыма все равно будет вопросом трудным", – считает Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube