Шустер: Если россияне сделают несколько шагов доброй воли, они могут склонить к переговорам не столько Украину, сколько Запад

"Что касается переговоров. Если они сделают жест доброй воли (у них же был жест доброй воли, когда они отвели войска от Киева, они же это назвали жестом доброй воли) и отведут войска к границам 23 февраля и это может очень сильно повлиять не столько на украинцев, которые будут говорить "Нет, нам этого недостаточно", но это будет очень сильно влиять на западных партнеров", – сказал он.
Телеведущий привел пример одной из редакционных статей в журнале The Economist, в которой, в частности, говорится, что Россия может выйти с захваченных после 24 февраля украинских территорий и прекратит огонь, а затем в Кремле "соберут весь Совет Федерации, Государственную Думу и отменят присоединение четырех украинских областей к Российской Федерации".
Якобы ряд западных политиков, которые в статье не называются по именам, считают, что "не все люди хотят быть освобождены украинской армией".
"Я не думаю что они имеют ввиду Херсон или Запорожье (оккупирована часть области, областной центр под контролем ВСУ. – "ГОРДОН"). Я думаю что они, может быть, имеют ввиду скорее Крым. [...] Вопрос Крыма все равно будет вопросом трудным", – считает Шустер.
Спустя месяцы после полномасштабного вторжения президент РФ Владимир Путин требовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".
15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.