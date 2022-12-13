Шустер – россиянам: С Россией будет катастрофа. Ради ее спасения создайте антивоенное движение

"Я понимаю, что это мечта, это неосуществимо практически. Люди в России должны создать антивоенное движение. Ничего другого не дано, ничего другого невозможно. Можно массово бежать из страны. Можно устраивать женские пикеты. Но пока не будет массового движения против войны, как это было в США против войны во Вьетнаме... До этой поры я ничего придумать не могу", – сказал он.

По словам Шустера, в нынешней России это невозможно из-за ее законов, которые допускают насилие и устанавливают полный контроль над гражданами, позволяют сажать их в тюрьмы за протесты.

"Конечно, лидерам вырасти в такой ситуации очень сложно. Когда они [власти РФ] замечают потенциального лидера, то сразу с ним расправляются. Но если мы говорим о том, что сегодня может спасти Украину, и я бы сказал, что могло бы спасти Россию, то я бы сказал – не спасайте, оставьте в покое Украину, уйдите, а потом будете разбираться с репарациями, трибуналом и так далее. А что касается России, потому что с Россией будет катастрофа... Так вот, ради ее спасения создайте антивоенное движение. Единственное, что я могу сказать", – сказал телеведущий.

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