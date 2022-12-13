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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер – россиянам: С Россией будет катастрофа. Ради ее спасения создайте антивоенное движение

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Шустер – россиянам: С Россией будет катастрофа. Ради ее спасения создайте антивоенное движение / ГОРДОН

Фото: Шустер online / Facebook

Без массового движения против войны Россию ничто не сможет спасти. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Я понимаю, что это мечта, это неосуществимо практически. Люди в России должны создать антивоенное движение. Ничего другого не дано, ничего другого невозможно. Можно массово бежать из страны. Можно устраивать женские пикеты. Но пока не будет массового движения против войны, как это было в США против войны во Вьетнаме... До этой поры я ничего придумать не могу", – сказал он.

По словам Шустера, в нынешней России это невозможно из-за ее законов, которые допускают насилие и устанавливают полный контроль над гражданами, позволяют сажать их в тюрьмы за протесты.

"Конечно, лидерам вырасти в такой ситуации очень сложно. Когда они [власти РФ] замечают потенциального лидера, то сразу с ним расправляются. Но если мы говорим о том, что сегодня может спасти Украину, и я бы сказал, что могло бы спасти Россию, то я бы сказал – не спасайте, оставьте в покое Украину, уйдите, а потом будете разбираться с репарациями, трибуналом и так далее. А что касается России, потому что с Россией будет катастрофа... Так вот, ради ее спасения создайте антивоенное движение. Единственное, что я могу сказать", – сказал телеведущий.

ВИДЕО
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Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". По данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля войска РФ под давлением и после успешных действий ВСУ покинули Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.

С 24 февраля по 13 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 95 260 военных убитыми.

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, протесты, российская агрессия, война России против Украины
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