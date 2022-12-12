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Шустер: Либо раскол РФ происходит, как в Беловежской пуще, либо военным путем

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Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится
Фото: depositphotos.com

Распад России может стать результатом гражданской войны на территории этой страны. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Вот давайте попытаемся пофантазировать. По каким линиям пойдет распад Российской Федерации, если этот распад когда-либо состоится. Во-первых, есть европейская часть России. Не называю Россию федерацией, потому что она не совсем федерация. То есть она же не федерация: там же нет выборов. Это назначение людей – и все. Значит, есть европейская часть, есть кавказская часть, есть Поволжье, есть Зауралье... Вот мы полагаем, что от Урала до границы, до Дальнего Востока будет влияние Китая. Мы так полагаем. Это необязательно, но фантазировать – так фантазировать. Вот распадается Россия. Значит, Приморский край, Хабаровский край – будут ли они отдельными государствами или будут они в одной целой и над этой целой будет главенствовать Китай, будет вкладывать в экономику Зауралья, в освоение Сибири и так далее? Вот это один кусок России", – сказал Шустер.

Второй "кусок" России – это, по его словам, европейская часть.

"Вот Московская область, Нижегородская область, Ленинградская область – вот они будут самостоятельные государства? Москва и Московская область спокойно могут быть самостоятельным государством, войти в Европейский союз раньше других, сказать, что "мы к этой войне вообще никакого отношения не имеем и все это ленинградская банда во главе с бывшим заместителем мэра Санкт-Петербурга Владимиром Путиным. И до свидания". Вот она уходит, потом Нижегородская. Потом есть Поволжье. Сложная история. Очень сложная история: Поволжье. Поэтому, там, и Татарстан, и все вот Бурятии, и Калмыкии... Что происходит? Получается, этот раскол Российской Федерации происходит, грубо говоря, как Беловежская пуща…" – подчеркнул журналист.

При этом он считает маловероятным мирное разделение России.

"Вот сейчас мы представляем себе Беловежскую пущу – 2, в которой решается судьба России. И вот за круглым столом у нас президент Татарстана – не знаю, – там, губернатор Московской области... Я не знаю кто. Понимаете? Людей нет, движения нет. И я не знаю, кто это будет делать мирным путем. Будет сидеть какой-нибудь [глава Чечни Рамзан] Кадыров и говорить: "Северный Кавказ наш". – "Северный Кавказ ваш" – это как? Ты же не единственный представитель Северного Кавказа. Ты же не можешь..." И как это все будет происходить? Я эту картину пока себе не представляю. Мирным путем – я ее себе не представляю. Военным путем – да", – резюмировал Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², население – более 140 млн человек.

Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России случится не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году. 

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Савик Шустер, границы, распад, распад России
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