Шустер: Байден обещал американскими избирателям, что нога американского солдата не ступит на украинскую землю. Это обещание пора отозвать

По его словам, отказ НАТО направлять войска для участия в освобождении Украины от России должен быть пересмотрен в соответствии с принципами гуманизма и защиты от военных преступлений.

При этом журналист признает, что 30 странам, входящим в Альянс, будет трудно прийти к единому решению.

"Очень сложно за круглым столом договориться о чем-то. Но вот [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг показывает фотографии ночного Киева... Вот он показывает всем 30 министрам иностранных дел, плюс министр [иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба был там. Вот он показывает эти страшные фотографии Киева. Это реально. Это голливудская картинка ужасов. Каждый из лидеров: [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц, [президент США Джо] Байден, само собой, – они говорят о том, что совершаются военные преступления, что идет убийство детей, изнасилование женщин, и так далее, и так далее. То есть рано или поздно все равно придется освобождать Украину вместе с украинцами", – считает Шустер.

Он отмечает, что Байден не может не понимать, что пришло время прямого участия Запада в войне, в том числе – американского контингента, несмотря на то, что президент публично заявлял о невозможности такого участия.

"Ну все равно придётся. Ну хорошо, президент Байден пообещал американским избирателям и вообще всему американскому народу: нога американского солдата не ступит на украинскую землю. Я думаю, что это обещание пора отозвать. Пора отозвать и сказать: "Друзья мои, я не думал, что в ХХІ веке такой уровень варварства может существовать", – смоделировал ситуацию журналист.

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