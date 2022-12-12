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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Байден обещал американскими избирателям, что нога американского солдата не ступит на украинскую землю. Это обещание пора отозвать

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Байден должен понять, что пришло время прямого участия Запада в войне с РФ Шустер
Байден должен понять, что пришло время прямого участия Запада в войне с РФ – Шустер
Фото: ЕРА

Западным союзникам рано или поздно придется "освобождать Украину вместе с украинцами". Такое мнение высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман журналист и телеведущий Савик Шустер.

По его словам, отказ НАТО направлять войска для участия в освобождении Украины от России должен быть пересмотрен в соответствии с принципами гуманизма и защиты от военных преступлений. 

При этом журналист признает, что 30 странам, входящим в Альянс, будет трудно прийти к единому решению.

"Очень сложно за круглым столом договориться о чем-то. Но вот [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг показывает фотографии ночного Киева... Вот он показывает всем 30 министрам иностранных дел, плюс министр [иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба был там. Вот он показывает эти страшные фотографии Киева. Это реально. Это голливудская картинка ужасов. Каждый из лидеров: [президент Франции Эммануэль] Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц, [президент США Джо] Байден, само собой, – они говорят о том, что совершаются военные преступления, что идет убийство детей, изнасилование женщин, и так далее, и так далее. То есть рано или поздно все равно придется освобождать Украину вместе с украинцами", – считает Шустер.

Он отмечает, что Байден не может не понимать, что пришло время прямого участия Запада в войне, в том числе – американского контингента, несмотря на то, что президент публично заявлял о невозможности такого участия.

"Ну все равно придётся. Ну хорошо, президент Байден пообещал американским избирателям и вообще всему американскому народу: нога американского солдата не ступит на украинскую землю. Я думаю, что это обещание пора отозвать. Пора отозвать и сказать: "Друзья мои, я не думал, что в ХХІ веке такой уровень варварства может существовать", – смоделировал ситуацию журналист.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Байден неоднократно заявлял, что американские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в конфликте.

В ответ на призыв Киева закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России, в США заявили, что это "не лучшая идея". "Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC 28 февраля.

В колонке для The New York Times, которая была опубликовала вечером 31 мая, президент США написал, что Америка не будет предпринимать попыток свержения президента РФ Владимира Путина. "Несмотря на то, что я не согласен с Путиным и нахожу его действия возмутительными, США не будут пытаться добиться его изгнания в Москве. Пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украину, ни атакуя российские войска", – написал Байден.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Савик Шустер, НАТО, Джо Байден, Алеся Бацман, война России против Украины
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