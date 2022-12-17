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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Россия нарушила всю мировую стабильность, а Киссинджер хочет с ними строить мировую стабильность. Это абсурд

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Шустер про Киссинджера: Я сильно не согласен с тем, что он сделал и как он мыслит
Шустер про Киссинджера: Я сильно не согласен с тем, что он сделал и как он мыслит
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер является представителем realpolitik – политики, опирающейся на власть и реальные условия и возможности, – и его интересует мировая "стабильность любой ценой". Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал журналист и телеведущий Савик Шустер.

"Он [Киссинджер] все же считается одним из архитекторов мира... ну, скажем, вывода американских войск из Вьетнама, то есть это парижские переговоры. Он считается одним из архитекторов сближения с Китаем. Несмотря на то, что (в то время особенно) в Европе и в тех же Соединенных Штатах очень много было написано книг, текстов, очень много было публичных выступлений по нарушениям прав человека в Китае. Что Китай относился к своим гражданам, скажем так, плохо. Это мягко сказано. А Киссинджера это не интересует. Эти детали его не интересуют. Он смотрит – я не знаю, у него, наверное, в спальне этот шар мировой – и он смотрит и его интересует стабильность любой ценой. Плюс очень часто – в пользу США", – рассказал телеведущий.

В нынешнее время такая схема мышления устарела и не работает, продолжил Шустер.

"Сегодня стабильность не определяется этими мирными переговорами. Я думаю, что либо Россия становится какой-то другой страной. Я пока этого не чувствую, даже предвидеть не могу, что она становится нормальной европейской страной. Что она перестает мечтать об империи и начинает думать о благосостоянии собственных граждан и конкурировать мягкой силой: идеями, новациями, чем угодно. Либо Россия исчезает. Она просто исчезает, потому что она ничего не умеет делать. [...] Она сидела как наркоман: в одной руке игла с газом, в другой – игла с нефтью. Сидишь и кайфуешь. Так страны сегодня не живут, так страны не развиваются. А если иначе развиваться не может и поэтому должна свою клептократию скрывать войнами – то тогда... Понимаете, я бы на месте Киссинджера сказал, что первая проблема, которая Россия пережила и сегодня мы все переживаем последствия – что не было суда над КПСС и не было полной люстрации. А сегодня в первую очередь мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто начал эту преступную войну без причины, уничтожили инфраструктуру страны, намереваются погубить народ. Они все должны сидеть на скамье подсудимых", – добавил он.

По мнению Шустера, такой трибунал должен проходить в России, а гражданам РФ его нужно показывать в прямом эфире – чтобы "смотрели его, как первый съезд народных депутатов". 

"И тогда может быть мы можем начать говорить о возможной стабильности в России. Только можем начать. Потому что потом должна быть переписана конституция, должны пройти какие-то честные выборы. В России с 2003 года честных выборов нет. У них нет никаких выборов, нет ни одного работающего института, они провозгласили свое право выше международного. Они нарушили всю структуру международной стабильности, а Киссинджер хочет с ними строить международную стабильность. Это абсурд", – добавил телеведущий. 

Он сказал, что Киссинджер – историческая личность и "очень много чего сделал".

"Просто я сильно не согласен с тем, что он сделал и как он мыслит", – подчеркнул ШУстер. 

По его мнению, Киссинджер мыслит такими категориями: "Вот эти большие глыбы держат нашу планету в стабильности: вот Китай, вот Россия, вот США, а остальное – это как-бы так, игрушки на новогодней елке".

"Мне это очень не нравится. Я даже с трудом читаю его статьи, – резюмировал телеведущий. – Для меня Киссинджер очень даже далекий. Очень". 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Киссинджеру 99 лет. Он был госсекретарем США в 1973–1977 годах. После начала полномасштабного вторжения РФ сделал несколько заявлений, которые критиковали в Украине.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая он выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эти слова Киссинджера и напомнил о нацистской Германии. "В 1938 году, когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам, вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними", – подчеркнул Зеленский.

Киссинджер после этого сказал, что его неправильно поняли. Он заявил, что не предлагает сдавать украинские территории, но считает, что "небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым" должны иметь особый статус в переговорах.

В августе экс-госсекретарь высказал мнение, что к Украине надо относиться как к члену НАТО.

17 декабря вышла колонка Киссинджера, в которой он заявил, что нейтралитет Украины больше не имеет смысла и война "сняла вопросы" о членстве страны в НАТО. Политик обнародовал свое видение мирного урегулирования между Украиной и Россией, подчеркнув, что историческая роль РФ "не должна быть принижена". В Кремле его идеями заинтересовались, в Офисе президента заявили: речь об умиротворении агрессора

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Германия, Савик Шустер, Генри Киссинджер, Алеся Бацман, политика, война России против Украины, трибунал
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