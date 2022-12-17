Шустер: Россия нарушила всю мировую стабильность, а Киссинджер хочет с ними строить мировую стабильность. Это абсурд

Шустер про Киссинджера: Я сильно не согласен с тем, что он сделал и как он мыслит Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Он [Киссинджер] все же считается одним из архитекторов мира... ну, скажем, вывода американских войск из Вьетнама, то есть это парижские переговоры. Он считается одним из архитекторов сближения с Китаем. Несмотря на то, что (в то время особенно) в Европе и в тех же Соединенных Штатах очень много было написано книг, текстов, очень много было публичных выступлений по нарушениям прав человека в Китае. Что Китай относился к своим гражданам, скажем так, плохо. Это мягко сказано. А Киссинджера это не интересует. Эти детали его не интересуют. Он смотрит – я не знаю, у него, наверное, в спальне этот шар мировой – и он смотрит и его интересует стабильность любой ценой. Плюс очень часто – в пользу США", – рассказал телеведущий.

В нынешнее время такая схема мышления устарела и не работает, продолжил Шустер.

"Сегодня стабильность не определяется этими мирными переговорами. Я думаю, что либо Россия становится какой-то другой страной. Я пока этого не чувствую, даже предвидеть не могу, что она становится нормальной европейской страной. Что она перестает мечтать об империи и начинает думать о благосостоянии собственных граждан и конкурировать мягкой силой: идеями, новациями, чем угодно. Либо Россия исчезает. Она просто исчезает, потому что она ничего не умеет делать. [...] Она сидела как наркоман: в одной руке игла с газом, в другой – игла с нефтью. Сидишь и кайфуешь. Так страны сегодня не живут, так страны не развиваются. А если иначе развиваться не может и поэтому должна свою клептократию скрывать войнами – то тогда... Понимаете, я бы на месте Киссинджера сказал, что первая проблема, которая Россия пережила и сегодня мы все переживаем последствия – что не было суда над КПСС и не было полной люстрации. А сегодня в первую очередь мы должны посадить на скамью подсудимых тех, кто начал эту преступную войну без причины, уничтожили инфраструктуру страны, намереваются погубить народ. Они все должны сидеть на скамье подсудимых", – добавил он.

По мнению Шустера, такой трибунал должен проходить в России, а гражданам РФ его нужно показывать в прямом эфире – чтобы "смотрели его, как первый съезд народных депутатов".

"И тогда может быть мы можем начать говорить о возможной стабильности в России. Только можем начать. Потому что потом должна быть переписана конституция, должны пройти какие-то честные выборы. В России с 2003 года честных выборов нет. У них нет никаких выборов, нет ни одного работающего института, они провозгласили свое право выше международного. Они нарушили всю структуру международной стабильности, а Киссинджер хочет с ними строить международную стабильность. Это абсурд", – добавил телеведущий.

Он сказал, что Киссинджер – историческая личность и "очень много чего сделал".

"Просто я сильно не согласен с тем, что он сделал и как он мыслит", – подчеркнул ШУстер.

По его мнению, Киссинджер мыслит такими категориями: "Вот эти большие глыбы держат нашу планету в стабильности: вот Китай, вот Россия, вот США, а остальное – это как-бы так, игрушки на новогодней елке".

"Мне это очень не нравится. Я даже с трудом читаю его статьи, – резюмировал телеведущий. – Для меня Киссинджер очень даже далекий. Очень".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube