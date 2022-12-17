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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киссинджер выступил с идеями мирного урегулирования между Украиной и РФ. Подоляк ответил: Время "советологов" закончилось

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В Кремле заявили, что "с большим интересом ознакомятся" со статьей Киссинджера
В Кремле заявили, что "с большим интересом ознакомятся" со статьей Киссинджера
Фото: ЕРА

17 декабря в британском журнале The Spectator вышла колонка бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, в которой он рассуждает о миропорядке и том, каким видит завершение войны России против Украины.

В частности, он высказал мнение, что нейтралитет Украины больше не имеет смысла и война "сняла вопросы" о членстве Украины в НАТО. "Мирный процесс должен связать" Украину с Альянсом, написал он (похожее мнение о членстве Украины в НАТО Киссинджер уже высказывал).

По мнению Киссинджера, урегулирование могло бы происходить по сценарию, который предполагает прекращение огня на линии, где войска находились до 24 февраля, а после этого "Россия могла бы отказаться от своих завоеваний, но не от территории, которую она оккупировала почти 10 лет назад, включая Крым". По мнению Киссинджера, Крым и ОРДЛО – это "спорные территории". Он считает допустимым проведение "референдумов о самоопределении" этих частей Украины. 

Кроме того, политик утверждает, что "историческая роль России не должна быть принижена". Он не согласен, что РФ после войны должна стать "бессильной". По его мнению, целью мирного процесса должно стать "подтверждение свободы Украины и определение новой международной структуры, особенно для Центральной и Восточной Европы".

"В конечном итоге Россия должна найти свое место в таком порядке", – утверждает он. 

Как пишет "Коммерсантъ", в Кремле оценили идеи Киссинджера. 

"Безусловно, талант, опыт и экспертиза Киссинджера востребованы всегда. Особенно они востребованы в таких острых ситуациях. Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter подчеркнул, что война должна завершиться разгромом РФ. 

"Не отвлекайтесь на разговоры о нереалистических планах: с Россией нельзя договориться. Война, начатая Россией, должна закончиться только ее разгромом. Поэтому, перефразируя Хемингуэя: "Привет, оружие!" В нужных пропорциях – артиллерия, бронетехника, дроны и ракеты большей дальности", – написал он. 

В Telegram Подоляк добавил: Киссинджер предлагает умиротворение агрессора и "сохранение лица" президенту РФ Владимиру Путину. 

"К сожалению, даже после 10 месяцев войны господин Киссинджер так ничего и не понял. Ни природы этой войны, ни ее влияния на мировой порядок. Рецепт, к которому призывает экс-госсекретарь, но боится произнести вслух, прост: умиротворить агрессора путем принесения в жертву части территории Украины с получением гарантий о ненападении на другие государства Восточной Европы. Киссинджер не понимает: если всем потенциальным "отморозкам" станет ясно, что взрослых нет дома (то есть международное право не работает), это означает, что безопасность неядерных стран теперь сможет спасти только наличие ядерного оружия. И я не уверен, что ему понравится такое развитие событий", – подчеркнул он. 

Плохой "мир" за счет территорий Украины будет победой Путина и лишь масштабирует аппетиты России, продолжил Подоляк. 

"Единственный возможный путь окончания войны и установления мира лежит через возвращение уважения к международному праву. Следовательно, через освобождение Украиной своих территорий, открытый судебный процесс над российскими военными преступниками и обязательства России по многолетней выплате репараций. К счастью, с каждым днем это все больше понимают в западных столицах с обеих сторон океана: мы слышим это от [генсека НАТО Йенса] Столтенберга и [главы европейской дипломатии Жозепа] Борреля, [президента ФРГ Франка-Вальтера] Штайнмайера и госсекретаря [США Энтони] Блинкена. Это говорит об одном: время "советологов" и любителей в любой непонятной ситуации принести в жертву часть Европы закончилось вместе с падением Берлинской стены. Настало время ответственного лидерства", – подчеркнул он. 

Контекст:

Киссинджер известен своими неоднозначными заявлениям по Украине с начала полномасштабной войны. Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая он выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эти слова Киссинджера. Киссинджер в интервью The Timе, опубликованном 3 июля, сказал, что его неправильно поняли. Он заявил, что не предлагает сдавать украинские территории, но считает, что "небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым" должны иметь особый статус в переговорах.

Зеленский 15 декабря подчеркивал, что против замораживания конфликта, он уверен в необходимости деоккупации всей территории страны и восстановления суверенитета в границах 1991 года. В противном случае, по его мнению, агрессия возможна снова

Только Путин может "перевести войну с военного пути на дипломатический". Для этого ему нужно вывести войска со всей территории Украины, заявил Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, НАТО, референдум, Генри Киссинджер, Дмитрий Песков, прекращение огня, международное право, дипломаты, Михаил Подоляк, восстановление
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