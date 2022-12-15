Зеленский рассказал, что будет считать победой в войне и почему против ее замораживания

Зеленский о замораживании войны: Мы это уже видели на Донбассе Фото: president.gov.ua

Журналисты напомнили, что в начале вторжения президент говорил им: будет считать победой сохранение как можно большего количества жизней украинцев, "потому что земля – это хорошо, но это только территория", которая без людей ничего не значит.

Они спросили, как изменилось представление Зеленского о победе. Президент ответил, что его отношение к людям в этом вопросе не изменилось.

Зеленский подчеркнул, что украинцы сумели выстоять против вторжения и не хотят менять свою идентичность, поэтому защищают ее сейчас.

Победа в войне с РФ, по его словам, "придет тогда, когда появится ощущение, что люди выстояли и сохранили все". Зеленский отметил, что украинцы не хотят идти на "компромисс по территории". Здесь, по его словам, "вопрос глубже, чем земля" – народ не хочет вести диалог с агрессором, дело в чувстве ненависти к оккупантам.

"Ненависть – не лучшее чувство для человечества, но это основное. В реальной жизни, когда на вас нападают в течение такого длительного периода времени и когда вы видите, что большинство семей потеряли что-то или кого-то. Это трагедия для семей, потерявших детей. Я не хочу жить дольше, чем мои дети. Я буду ненавидеть эту жизнь с этими людьми, которые забрали мои желания, частичку меня. Вот почему люди ненавидят", – добавил он.

В этом же интервью Зеленский заявил, что уверен в необходимости деоккупации всей территории страны и восстановления суверенитета в границах 1991 года, в противном случае, по его мнению, агрессия возможна снова.

Он подчеркнул, что против замораживания конфликта, так как "мы это уже видели на Донбассе". При таком сценарии развития событий РФ "отбирает часть территории, потом на какое-то время замораживает войну, чтобы стать более сильным оккупантом, готовым к новой оккупации, и все".

Россия воюет против Украины на ее территории, а не Украина против России, подчеркнул Зеленский. Поэтому РФ должна вывести войска с территории Украины и понести ответственность за агрессию, добавил он.