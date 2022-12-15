"Меня просто заводит этот парень". Леттерман рассказал, какое впечатление произвел на него Зеленский

По словам Леттермана, Зеленский "говорит и ведет себя так, как давно уже себя не ведут люди". Ведущий подчеркнул, что украинский президент был искренним с ним и это "было ощутимо".

Контекст:

О визите Леттермана в Украину стало известно в октябре 2022 года. Он приезжал на съемки нового эпизода своего авторского шоу с участием Зеленского. Передачу снимали в киевской подземке, на станции метро "Майдан Незалежности".

Премьера шоу Леттермана с Зеленским состоялась 12 декабря на Netflix.

Леттерман с 1992-го по 2015 год был ведущим проекта "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом". В 2018 году он стал ведущим нового авторского ток-шоу на Netflix.