Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео

"Два одесских еврея встречаются. Один другому говорит: "Ну что там – что, как ситуация?" – Ну что, говорят, война. Россия воюет с НАТО. – Серьезно? И что, как там? – Ну, как там, что? Россияне – 70 тыс. военных погибло, почти все ракеты потратили, много сломанной техники. Вот такая ситуация. – Да, а что НАТО? – НАТО еще не подъехал", – рассказал украинский президент.
В комментарии изданию Washington Post Леттерман заявил, что понял смысл этой шутки.
Украинско-российский продюсер Александр Роднянский в Instagram отметил, что это "известный анекдот, смешной и ненавидимый z-публикой".
О визите Леттермана в Украину стало известно в октябре 2022 года. Он приезжал на съемки нового эпизода шоу "Моего следующего гостя не нужно представлять с Дэвидом Леттерманом" с участием Зеленского. Передачу снимали в киевской подземке, на станции метро "Майдан Незалежности".
Леттерман с 1992-го по 2015 год был ведущим проекта "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом". В 2018 году он стал ведущим нового авторского ток-шоу на Netflix.