Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео

"Два одесских еврея встречаются. Один другому говорит: "Ну что там – что, как ситуация?" – Ну что, говорят, война. Россия воюет с НАТО. – Серьезно? И что, как там? – Ну, как там, что? Россияне – 70 тыс. военных погибло, почти все ракеты потратили, много сломанной техники. Вот такая ситуация. – Да, а что НАТО? – НАТО еще не подъехал", – рассказал украинский президент.

В комментарии изданию Washington Post Леттерман заявил, что понял смысл этой шутки.

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский в Instagram отметил, что это "известный анекдот, смешной и ненавидимый z-публикой".