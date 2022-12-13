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13 декабря, 2022
 
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Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео

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Зеленский стал участником шоу Леттермана, съемки которого проходили в Киеве
Зеленский стал участником шоу Леттермана, съемки которого проходили в Киеве
Фото: ЕРА

12 декабря на американской стриминговой платформе Netflix состоялась премьера авторского шоу американского ведущего Дэвида Леттермана, которое он записал в октябре в киевском метро с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время интервью Зеленский рассказал Леттерману анекдот. Этот фрагмент в том числе опубликован в Telegram-канале "Вертикаль".

"Два одесских еврея встречаются. Один другому говорит: "Ну что там – что, как ситуация?" – Ну что, говорят, война. Россия воюет с НАТО. – Серьезно? И что, как там? – Ну, как там, что? Россияне – 70 тыс. военных погибло, почти все ракеты потратили, много сломанной техники. Вот такая ситуация. – Да, а что НАТО? – НАТО еще не подъехал", – рассказал украинский президент.

В комментарии изданию Washington Post Леттерман заявил, что понял смысл этой шутки.

Украинско-российский продюсер Александр Роднянский в Instagram отметил, что это "известный анекдот, смешной и ненавидимый z-публикой".

Контекст:

О визите Леттермана в Украину стало известно в октябре 2022 года. Он приезжал на съемки нового эпизода шоу "Моего следующего гостя не нужно представлять с Дэвидом Леттерманом" с участием Зеленского. Передачу снимали в киевской подземке, на станции метро "Майдан Незалежности". 

Леттерман с 1992-го по 2015 год был ведущим проекта "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом". В 2018 году он стал ведущим нового авторского ток-шоу на Netflix.

Теги: анекдот, Владимир Зеленский, война России против Украины, Netflix, Дэвид Леттерман
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