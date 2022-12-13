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13 декабря, 2022
 
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"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео

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Премьера шоу Леттермана с Зеленским состоялась на Netflix 12 декабря
Премьера шоу Леттермана с Зеленским состоялась на Netflix 12 декабря
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский ведущий Андрей Бедняков 12 декабря в Instagram разместил видео и фото, которые были сделаны во время съемок авторского шоу американского ведущего Дэвида Леттермана с участием президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

На видео Зеленский, вероятно, поправляет ведущему наушник, а тот благодарит его в ответ.

"То чувство, когда у тебя ассистентом работает президент Украины", – прокомментировали ролик в сети.

"Его простота и человечность бьют прямо в сердце", – написали подписчики Беднякова.

"Вова просто человек", – отреагировали фолловеры.

Многих подписчиков повеселила реакция Зеленского и они отреагировали на публикацию улыбающимися смайликами.

Контекст:

О визите Леттермана в Украину стало известно в октябре 2022 года. Он приезжал на съемки нового эпизода шоу "Моего следующего гостя не нужно представлять с Дэвидом Леттерманом" с участием Зеленского. Передачу снимали в киевской подземке, на станции метро "Майдан Незалежности". Премьера эпизода с Зеленским состоялась на Netflix 12 декабря.

Леттерман с 1992-го по 2015 год был ведущим проекта "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом". В 2018 году он стал ведущим нового авторского ток-шоу на Netflix.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Бедняков, Дэвид Леттерман
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