"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео

На видео Зеленский, вероятно, поправляет ведущему наушник, а тот благодарит его в ответ.
"То чувство, когда у тебя ассистентом работает президент Украины", – прокомментировали ролик в сети.
"Его простота и человечность бьют прямо в сердце", – написали подписчики Беднякова.
"Вова просто человек", – отреагировали фолловеры.
Многих подписчиков повеселила реакция Зеленского и они отреагировали на публикацию улыбающимися смайликами.
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О визите Леттермана в Украину стало известно в октябре 2022 года. Он приезжал на съемки нового эпизода шоу "Моего следующего гостя не нужно представлять с Дэвидом Леттерманом" с участием Зеленского. Передачу снимали в киевской подземке, на станции метро "Майдан Незалежности". Премьера эпизода с Зеленским состоялась на Netflix 12 декабря.
Леттерман с 1992-го по 2015 год был ведущим проекта "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом". В 2018 году он стал ведущим нового авторского ток-шоу на Netflix.