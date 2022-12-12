"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото

Это первый визит первой леди Украины во Францию после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она пробудет там до 14 декабря.
В своем Telegram-канале Зеленская отметила, что Брижит Макрон является "большим другом Украины".
"Брижит Макрон – одна из тех, кого имею честь называть не только коллегой, но и подругой. Это она встречала украинских детей с онкологией с самолета, когда мы эвакуировали их из Украины в первые дни российского нападения. Ее фонд сделал большой взнос в восстановление украинской медицины", – написала Зеленская.
Первый визит Зеленской во Францию состоялся в середине июня 2019 года. Тогда она посетила страну вместе с мужем, украинским президентом Владимиром Зеленским. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский не покидал страну.
В декабре 2020 года Зеленская, вспоминая встречу с Брижит Макрон, призналась, что супруга президента Франции, вопреки протоколу, не хотела прекращать общение, во время которого рассказывала, как необходимо справляться с обязанностями первой леди, не обращая внимания на критику и ограничения.