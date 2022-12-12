"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото

Это первый визит первой леди Украины во Францию после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она пробудет там до 14 декабря.

В своем Telegram-канале Зеленская отметила, что Брижит Макрон является "большим другом Украины".

"Брижит Макрон – одна из тех, кого имею честь называть не только коллегой, но и подругой. Это она встречала украинских детей с онкологией с самолета, когда мы эвакуировали их из Украины в первые дни российского нападения. Ее фонд сделал большой взнос в восстановление украинской медицины", – написала Зеленская.

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