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09 декабря, 2022
 
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Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео

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Зеленская во время визита в Великобританию встретилась с Сунаком и его женой Акшатой Мурти
Зеленская во время визита в Великобританию встретилась с Сунаком и его женой Акшатой Мурти
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Украинский президент Владимир Зеленский во время разговора по видеосвязи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком пошутил, что иногда забывает о том, что первая леди Украины Елена Зеленская является его супругой. Соответствующее видео опубликовано 9 декабря на странице Зеленского в Facebook.

Сунак во время разговора упомянул о визите первой леди Украины Елены Зеленской в Великобританию, отметив, что был рад встретиться с ней.

"Она произвела на всех большое впечатление. Это была очень приятная встреча",  заявил Сунак.

"Лично благодарю за очень теплую встречу нашей команды, первой леди, – ответил Зеленский. – Иногда я даже забываю, что она моя жена. Спасибо, что напомнил мне об этом. Она же первая леди". 

Реплика Зеленского рассмешила Сунака.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1260856108178552/

Контекст:Зеленская в конце ноября и начале декабря находилась с визитом в Великобритании.

Она встретилась с Сунаком и его женой Акшатой Мурти, а также дала интервью телеканалу BBC. 29 ноября супруга президента Украины Владимира Зеленского посетила Букингемский дворец, где состоялась ее встреча с королевой-консортом Камиллой, а затем встретилась с королем Чарльзом III.

Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Риши Сунак
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