Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео

Сунак во время разговора упомянул о визите первой леди Украины Елены Зеленской в Великобританию, отметив, что был рад встретиться с ней.
"Она произвела на всех большое впечатление. Это была очень приятная встреча", – заявил Сунак.
"Лично благодарю за очень теплую встречу нашей команды, первой леди, – ответил Зеленский. – Иногда я даже забываю, что она моя жена. Спасибо, что напомнил мне об этом. Она же первая леди".
Реплика Зеленского рассмешила Сунака.
Она встретилась с Сунаком и его женой Акшатой Мурти, а также дала интервью телеканалу BBC. 29 ноября супруга президента Украины Владимира Зеленского посетила Букингемский дворец, где состоялась ее встреча с королевой-консортом Камиллой, а затем встретилась с королем Чарльзом III.