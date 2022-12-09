Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео

Зеленская во время визита в Великобританию встретилась с Сунаком и его женой Акшатой Мурти Фото: Олена Зеленська / Facebook

Сунак во время разговора упомянул о визите первой леди Украины Елены Зеленской в Великобританию, отметив, что был рад встретиться с ней.

"Она произвела на всех большое впечатление. Это была очень приятная встреча", – заявил Сунак.

"Лично благодарю за очень теплую встречу нашей команды, первой леди, – ответил Зеленский. – Иногда я даже забываю, что она моя жена. Спасибо, что напомнил мне об этом. Она же первая леди".

Реплика Зеленского рассмешила Сунака.