  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео

Видеозапись мероприятия, на котором обсуждалась ликвидация насилия над женщинами и детьми, опубликована на YouTube-канале The Royal Family Channel.
На встрече также присутствовали королева Иордании Рания, королева Бельгии Матильда, экс-участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, кронпринцесса Дании Мэри, жена президента Сьерра-Леоне Фатима Био и графиня Уэссексская Софи.
Зеленская в настоящее время находится с визитом в Великобритании.
Она уже встретилась с новым премьер-министром страны Риши Шунаком и его женой Акшатой Мурти, а также дала интервью телеканалу BBC.