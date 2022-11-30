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30 ноября, 2022
 
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Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео

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На встрече также присутствовали королева Иордании, королева Бельгии, экс-участница Spice Girls Мелани Браун, кронпринцесса Дании Мэри, первая леди Сьерра-Леоне Фатима Био и графиня Уэссексская Софи
На встрече также присутствовали королева Иордании, королева Бельгии, экс-участница Spice Girls Мелани Браун, кронпринцесса Дании Мэри, первая леди Сьерра-Леоне Фатима Био и графиня Уэссексская Софи
Фото: The Royal Family / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в Великобританию встретилась в Букингемском дворце с женой короля Чарльза III, королевой-консортом Камиллой. Об этом 29 ноября сообщается на странице Букингемского дворца в Facebook.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid07vjSNt1DDHTSmh4RwvD3EgPXjXkETY2KxpvHXgsTZvNpbF6dAt2TEBTHUP67Mah1l

Видеозапись мероприятия, на котором обсуждалась ликвидация насилия над женщинами и детьми, опубликована на YouTube-канале The Royal Family Channel.

На встрече также присутствовали королева Иордании Рания, королева Бельгии Матильда, экс-участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, кронпринцесса Дании Мэри, жена президента Сьерра-Леоне Фатима Био и графиня Уэссексская Софи.

ВИДЕО
Видео: The Royal Family Channel / YouTube
Контекст:

Зеленская в настоящее время находится с визитом в Великобритании.

Она уже встретилась с новым премьер-министром страны Риши Шунаком и его женой Акшатой Мурти, а также дала интервью телеканалу BBC.

Теги: Великобритания, король Чарльз III, Елена Зеленская, герцогиня Корнуольская Камилла
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