  Зеленская встретилась в Букингемском дворце с женой короля Великобритании Чарльза III. Видео

На встрече также присутствовали королева Иордании, королева Бельгии, экс-участница Spice Girls Мелани Браун, кронпринцесса Дании Мэри, первая леди Сьерра-Леоне Фатима Био и графиня Уэссексская Софи Фото: The Royal Family / Facebook

Видеозапись мероприятия, на котором обсуждалась ликвидация насилия над женщинами и детьми, опубликована на YouTube-канале The Royal Family Channel.

На встрече также присутствовали королева Иордании Рания, королева Бельгии Матильда, экс-участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, кронпринцесса Дании Мэри, жена президента Сьерра-Леоне Фатима Био и графиня Уэссексская Софи.

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Видео: The Royal Family Channel / YouTube