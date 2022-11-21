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21 ноября, 2022
 
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"Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди". Зеленская в траурном образе почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства

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Зеленская: Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди
Зеленская: Каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди
Фото: olenazelenska_official / Instagram

Первая леди Елена Зеленская вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в День достоинства и свободы почтила память украинцев, отдавших жизни во время Революции достоинства. Она зажгла лампаду на Аллее Героев Небесной сотни и посвятила погибшим активистам пост в своем Instagram.

"Можно обладать достоинством, но не иметь свободы. Можно обладать свободой, но не быть достойным ее. Это ценности, которые лучше всего раскрываются только вместе. Вот почему сегодняшний день имеет двойное имя. Потому что у Украины есть и то, и другое. И мы не даем врагу их у нас отнять. Не только сегодняшний – каждый наш день сейчас защищают и творят достойные и свободные люди. Пусть так и остается после нашей победы. С Днем достоинства и свободы. С нашим днем", – написала Елена Зеленская.

Контекст:

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы, его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

Теги: Киев, Украина, День достоинства и свободы, Елена Зеленская
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